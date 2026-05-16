Heyecan verici bir rekabet yaklaşıyor: PSV, FC Twente'nin iki oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

PSV ile FC Twente arasındaki maç, Ruud Nijstad (18) ve Mats Rots (20) için ayrı bir önem taşıyor. De Telegraaf’ın haberine göre, deplasman takımının yetenekli savunma oyuncuları, önümüzdeki yaz Eindhoven’ın transfer listesinde yer alıyor.

Bu bilgiyi, Philips Stadyumu'ndaki büyük maç öncesinde gazeteci Jeroen Kapteijns paylaştı. "Eindhoven'daki maç, bu sezon büyük bir çıkış yakalayan ve PSV'nin bu yaz transfer listesinde yer alan Twente'li yetenekler Mats Rots ve Ruud Nijstad için çok önemli bir maç."

Rots, şu ana kadar Twente formasıyla 42 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

Ofansif bir sol bek olan Rots'un Enschede ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre Rots'un değeri en az 10 milyon euro.

Nijstad ise Twente formasıyla henüz 23 resmi maça çıktı. Ancak sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Transfermarkt'a göre sol ayaklı stoperin değeri 8 milyon avro. Adı daha önce çeşitli Avrupa devleriyle anılmıştı.

Twente için VriendenLoterij Eredivisie'nin son haftası çok önemli. Tukkers, üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmayı garantilemeyi umuyor.