Suudi milli takımının savunma oyuncusu Hassan Tambakti, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile oynanan maçta "Yeşiller" formasıyla uluslararası kariyerinde önemli bir rekor kırdı.

Bu başarı, son yıllarda milli takımın temel direklerinden biri haline gelen Suudi defans oyuncusu için olağanüstü bir olaydı. Tembakti, kıtasal ve uluslararası düzeyde sergilediği üstün performans ve biriktirdiği deneyim sayesinde kadroda vazgeçilmez bir isim haline gelmişti.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor. "Yeşiller", bir sonraki tura yükselme şansı elde etmek için olumlu sonuçlar almayı hedefliyor.

Tamkhti, Uruguay maçında 50. uluslararası maçına çıktı. Suudi milli takımındaki kariyerine genç yaşta başlayan Tamkhti, zamanla Suudi futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olmayı başardı.

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Oyuncu, Dünya Kupası, Asya Kupası ve kıtasal elemeler dahil olmak üzere milli takımla birçok büyük turnuva ve etkinlikte yer aldı ve fiziksel gücü ve savunmadaki üstün varlığı sayesinde teknik ekibin büyük maçlarda güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Tambakti, bu kişisel başarısını Uruguay karşısında alınacak olumlu bir sonuçla taçlandırmayı umuyor. Bu sonuç, özellikle İspanya ile Yeşil Burun Adaları'nın diğer maçta berabere kalmasının ardından 8. grupta yaşanan şiddetli rekabetin gölgesinde, Suudi milli takımının Dünya Kupası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmasına yardımcı olacaktır.

50. uluslararası maça ulaşmak, neslinin en önemli yıldızları arasında adını yazdırmaya devam eden Suudi defans oyuncusu için önemli bir dönüm noktasıdır. Tembakti, Yeşiller'in savunma hattını yöneterek dünya sahnesinde yeni bir başarıya imza atmayı hedeflemektedir.