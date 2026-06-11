Heyecan verici bir hamle niyetini ortaya çıkardı... Mourinho'nun ilk hedefi Real Madrid'e kapılarını açıyor

Basında yer alan haberlere göre, Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol, Manchester City ile sözleşme yenileme görüşmelerini geçici olarak askıya aldı. Bu adım, Real Madrid’e önümüzdeki transfer döneminde onu kadrosuna katma olasılığını değerlendirme fırsatı verebilir; zira Portekizli teknik direktör José Mourinho, Gvardiol’u kadrosuna katmaya büyük ilgi gösteriyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Real Madrid'deki yeni projesine son rötuşlarını yapan Mourinho, Javadiol'un hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında yüksek verimlilikle oynayabilme yeteneği nedeniyle savunma hattını güçlendirmek için ideal bir isim olduğunu düşünüyor. Bu da onu transfer listesindeki diğer isimlere göre büyük bir avantaj sağlıyor.

Kaynaklar, Portekizli teknik adamın takım kadrosunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini ve savunma ile hücum arasında daha fazla denge sağlanması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Takımın sağ kanatta güçlü hücum seçeneklerine sahip olmasına rağmen, Mourinho sol kanatta savunma açısından sağlam bir oyuncu transfer etmeyi hedefliyor. Gvardiol ve İtalyan Riccardo Calafiori bu rol için en önde gelen adaylar arasında yer alıyor.

Madrid yönetimi, transferin zorluğunun farkında olsa da, Javardol'u birinci hedef olarak görüyor. Geçen sezon bazı sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, oyuncu Manchester City içinde hala büyük saygı görüyor. Kulüp, hem teknik yetenekleri hem de profesyonel kişiliği ve soyunma odasındaki olumlu etkisi sayesinde onu kulübün spor projesinin temel unsurlarından biri olarak görüyor.

İngiliz kulübü, 2023 yazında Alman Leipzig'den Hırvat defans oyuncusunu transfer etmek için yaklaşık 90 milyon euro ödemişti, bu da onu kadrosuna katmak için yaptığı yatırımın büyüklüğünü yansıtıyor.

Oyuncuyu kulüpte tutmak amacıyla Manchester City, sezonun bitiminden hemen sonra harekete geçti ve mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar sürmesine rağmen, sözleşmesini yenilemek için bir teklif sundu; bu da kulüp içindeki konumuna açık bir işaret niteliğinde.

Buna rağmen, Javi Gvardiol'un yenileme konusunda nihai bir karar vermeden önce geleceğini değerlendirmek için City yönetiminden süre istemesi, özellikle İspanyol kulübünün ilgisi ve Mourinho'nun onu kadroya katma konusundaki açık isteği göz önüne alındığında, Real Madrid'e önemli bir moral desteği sağladı.

Oyuncu şu anda 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere Hırvatistan milli takımında bulunuyor ve gelecekteki seçeneklerini düşünmek için ek süreye sahip olması bekleniyor.

Haberlere göre, geleceğini kesinleştirmeden aceleci davranmak istemeyen Hırvat savunma oyuncusu, Real Madrid'e transfer olma fikrine sıcak bakıyor.

Öte yandan Real Madrid, Manchester City ile müzakere etmenin kolay bir iş olmayacağının farkında, özellikle de İngiliz kulübü yıldızlarını kolayca elinden çıkarmamasıyla biliniyor. Ancak kulüpte son dönemde yaşanan değişiklikler, bazı oyuncuları farklı zorluklar arayışıyla yeni teklifleri değerlendirmeye itebilir.

Diğer yandan, haberlere göre Real Madrid, savunma hattında bazı transferleri tamamladıktan sonra kadrosunu çeşitli pozisyonlarda güçlendirmeye devam ediyor. Mourinho'nun önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerinden biri ise, tüm şampiyonluklar için rekabet edebilecek bir takım kurmayı hedefleyen kapsamlı planın bir parçası olarak orta saha kadrosunu güçlendirmek.