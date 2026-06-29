Heyecan verici bir gelişme… Casillas, Mourinho’yu şaşırttı

Son birkaç hafta içinde, Real Madrid ile bağlantılı pek çok kişi, teknik direktör José Mourinho’nun geri dönüşüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Görüşleri alınan tüm mevcut oyuncular, Portekizli teknik direktörün yönetiminde çalışmaktan duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdiler; şimdi de eski oyuncularından biri görüşlerini açıkladı.

Iker Casillas, Mourinho’nun Real Madrid’deki ilk döneminde en öne çıkan oyunculardan biriydi, ancak Bernabéu’dan ayrılmasından önceki son aylarda Portekizli teknik direktörle anlaşmazlığa düşmüştü.

Ancak Casillas’ın, Dazn’a verdiği ve İspanyol Mundo Deportivo gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarına göre bu konuyu bir şekilde geride bıraktığı görülüyor.

Merengue efsanesi şöyle konuştu: "Peki, bu iyi. Kulüp, José'nin Real Madrid'e gelmesi gerektiğine karar verdi ve ona başarılar diliyoruz. Umarız iyi bir performans sergiler, bu da Real Madrid için iyi olur."

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Casillas, kısa süre önce Brezilyalı efsane Romario ile yaptığı röportajda da Mourinho ile yaşadığı zorlukları açıklamıştı.

O röportajda, 2012-2013 sezonunun son dönemlerinde, Diego López'in lehine ilk 11'den çıkarılmasının ardından yaşanan durumun ayrıntılarını anlattı.

Bu konuda şunları söyledi: "Kariyerimin en zor dönemiydi çünkü takımın kaptanıydım. Onunla sürekli konuşmak ve birçok sorunla başa çıkmak zorundaydım. Sonunda, sevgi ve şefkatle dolu güzel bir ilişki olarak başlayan şey, zamanla tam bir kopuşa dönüştü."

Real Madrid, iki sezon boyunca büyük bir kupa kazanamayınca Mourinho’yu geri getirmeye karar verdi ve “Special One”un Bernabéu’da yeniden başarıya ulaşmak istiyorsa, işlerin kökten değişmesi gerektiği açık.

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