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Heyecan verici Asya şartı, el-Bureykan'ı beklenen ödül öncesi yol ayrımına getiriyor

F. Al-Buraikan
Al Ahli
Al Nassr FC
Premier Lig
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan

Çarpıcı Asya kararı

Firas El Brikan, Asya'nın En İyi Ödülleri töreninin tarihinin, Ahli'nin Nasr karşısında oynayacağı merakla beklenen klasiko hazırlıklarıyla çakışmasının ardından, bireysel hırsını ve takımının çıkarını doğrudan karşı karşıya getirebilecek bir zamanlamayla, zorlu bir denklemin önünde buldu kendini.

Maçın tarihi geniş çaplı tartışmalara yol açtı; özellikle 20 Kasım'da oynanması planlanan klasikonun, ödül töreninden yalnızca yaklaşık 24 saat sonra gelmesi, bazılarının karşılaşmanın bu zamanlamada oynanması kararını eleştirmesine neden oldu. Bu kişiler, maçın ertelenmesinin Ahli forvetine kıtasal etkinlikte yer alma fırsatı tanıyacağını savundu.

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Ancak mesele yalnızca bir törene katılmakla ilgili değil; zira Asya futbolu uzmanı Bedr Bel Ubeyd, "Dorina Gheir" programındaki konuşmasında, El Brikan'ın yokluğunun ödül yarışında ona pahalıya mal olabileceği bir şartı ortaya koydu.

Gelecek maçlar
AHL

AHL

Premier Lig

20 Kas 2026

AFS

AFS

ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ

Bel Ubeyd, oyuncunun ödül törenine katılmasının, Asya Futbol Konfederasyonu'nun kazananı seçerken dayandığı en önemli kriterlerden biri olduğunu açıkladı ve El Brikan'ın yokluğunun, ödüle aday olanlar listesinde yer almasına rağmen ödülü kaybetmesine neden olabileceğine işaret etti.

Böylece Ahli forveti son derece zor bir seçimle karşı karşıya kaldı; törene katılmak klasiko hazırlıklarını etkileyebilirken, etkinlikte yer almamak Asya'nın en iyi oyuncusu ödülüne aday olma şansını tehlikeye atabilir.

İki etkinlik arasındaki sürenin darlığı durumun hassasiyetini artırdı; zira tören ile Nasr karşılaşması arasında yalnızca bir gün bulunuyor. Bu durum, oyuncuya seyahat ve dönüş düzenlemelerinin yanı sıra maç öncesi yeterli dinlenmeyi sağlamak konusunda da bir zorluk yüklüyor.

Kıtasal şampiyonluk hırsı ile Ahli'ye olan yükümlülükleri arasında El Brikan, takımın en önemli oyuncularından birini bu karmaşık duruma sokan klasiko zamanlaması etrafındaki tartışmaların ortasında, tören düzenlemelerinin ve kulübün tutumunun ortaya koyacağı sonucu beklerken gerçek bir yol ayrımında kalmaya devam ediyor.

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