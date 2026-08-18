2026-2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşaması kurası bugün salı günü çekildi ve Hilal'in heyecan verici bir Arap eşleşmesine çıkacağı ortaya çıktı.
Aşağıda, yeni sistemiyle lig aşamasında Hilal'in oynayacağı maçların tamamını sunuyoruz:
Birinci Hafta (Kingdom Arena):
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain
İkinci Hafta (deplasman):
Katar temsilcisi Al Sadd
Üçüncü Hafta (Kingdom Arena):
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli
Dördüncü Hafta (deplasman):
Özbekistan temsilcisi Neftçi
Beşinci Hafta (Kingdom Arena):
Katar temsilcisi Al Gharafa
Altıncı Hafta (deplasman):
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl
Yedinci Hafta (Kingdom Arena):
Katar temsilcisi Al Shamal
Sekizinci Hafta (deplasman):
Özbekistan temsilcisi Pakhtakor
Turnuvanın, her coğrafi bölgede yer alan katılımcı kulüpleri dört dengeli seviyeye dağıtmaya dayanan yeni bir organizasyon düzenine sahne olduğunu hatırlatalım.
Bu sistem, rekabetin şiddetini artırmayı ve tüm takımlar arasında fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor; zira her kulüp, dört seviyenin her birinden iki farklı takımla ikişer maç oynuyor.