2026-2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşaması kurası bugün salı günü çekildi ve Hilal'in heyecan verici bir Arap eşleşmesine çıkacağı ortaya çıktı.

Aşağıda, yeni sistemiyle lig aşamasında Hilal'in oynayacağı maçların tamamını sunuyoruz:

Birinci Hafta (Kingdom Arena):

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain

İkinci Hafta (deplasman):

Katar temsilcisi Al Sadd

Üçüncü Hafta (Kingdom Arena):

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli

Dördüncü Hafta (deplasman):

Özbekistan temsilcisi Neftçi

Beşinci Hafta (Kingdom Arena):

Katar temsilcisi Al Gharafa

Altıncı Hafta (deplasman):

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl

Yedinci Hafta (Kingdom Arena):

Katar temsilcisi Al Shamal

Sekizinci Hafta (deplasman):

Özbekistan temsilcisi Pakhtakor

Turnuvanın, her coğrafi bölgede yer alan katılımcı kulüpleri dört dengeli seviyeye dağıtmaya dayanan yeni bir organizasyon düzenine sahne olduğunu hatırlatalım.

Bu sistem, rekabetin şiddetini artırmayı ve tüm takımlar arasında fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor; zira her kulüp, dört seviyenin her birinden iki farklı takımla ikişer maç oynuyor.