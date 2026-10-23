Xabi Alonso, Tottenham'a karşı çıkacağı ilk Londra derbisine hazırlanırken Chelsea oyuncularından yoğun tutkuyu soğukkanlılıkla birleştirmelerini istedi. İspanyol teknik direktör, geçmişteki kayıtları bir kenara bırakarak takımının Stamford Bridge'de hem akıllıca hem de yürekten oynaması gerektiğini vurguladı.

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Alonso, Londra derbisinin ateşli atmosferini ilk kez yaşayacak

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Chelsea ile Tottenham Hotspur arasındaki yoğun rekabeti cumartesi akşamı ilk kez yaşayacak. Chelsea, Bournemouth ve Everton karşısında aldığı son galibiyetlerde toplam yedi gol atarak derbiye ligde formda çıkıyor.

Chelsea, tüm kulvarlarda Tottenham'a karşı evinde oynadığı 41 maçta yalnızca bir kez yenilmiş olsa da Alonso geçmiş istatistiklerin önem taşımadığını vurguladı.

Alonso, “Geçen hafta bana kırdığımız başka bir istatistiği sormuştunuz. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu seriyi sürdürebileceğimizi yeniden kanıtlamamız gerekiyor” dedi.

Alonso, tutku ve duygusal kontrolü bir arada istiyor

Stamford Bridge'de beklenen coşkulu atmosfere dikkat çeken Alonso, oyuncularından tribünlerin enerjisini soğukkanlılıklarını kaybetmeden sahaya yansıtmalarını istedi. Alonso, “Her derbi özeldir. Enerjiyi, tribünlerdeki heyecanı hissedersiniz” dedi.

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“Bunun için doğru zihniyete sahip olmalıyız. Duygularımızı da iyi kontrol etmeliyiz çünkü derbilerde büyük bir tutku vardır.”

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Teknik direktör, “Yürekten futbol oynayın, istediğimiz bu” dedi.

Orta saha mücadelesi ve kadro yönetimi Alonso için kilit önemde

Orta sahadaki mücadeleyi taktik açıdan belirleyici bir alan olarak gösteren Alonso, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki taktik ilkelerinin netliğini övdü. Alonso, “Orta saha, maçın kilit noktalarından biri. Hücumda, savunmada ve zihinsel açıdan çok yönlü bir oyun ortaya koymalıyız” dedi.

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Kadrodaki oyuncu rotasyonuna da değinen Alonso, “Ne zaman fırsat bulursanız, buna hazır olduğunuzu göstermeniz gerekir” diye ekledi.

“İyi antrenman yapıyorlar... Kim oynarsa oynasın hazır olacağından eminim.”

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Chelsea'yi zorlu bir hafta bekliyor

Londra derbisi, Alonso'nun ekibi için Liverpool ve Manchester United'a karşı önemli maçları da içeren zorlu bir haftanın başlangıcı olacak.

Alonso, “Premier League'de böyle şeyler olur... Bu hafta üst düzey kulüplere karşı üç büyük maç oynayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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Chelsea, Tottenham'ı cumartesi günü BST ile 17.30'da Stamford Bridge'de ağırlayacak.