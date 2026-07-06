"Hexa Laneti" Brezilya'nın peşini bırakmıyor... Katar'da yaşananlar ABD'deki Dünya Kupası'na taşınıyor

Brezilya, Norveç’e karşı şok bir mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendi ve “Seleção”nun Dünya Kupası tarihindeki en uzun şampiyonluktan uzak kalma süresini kaydetti.

Samba takımı, 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası'ndaki son şampiyonluğundan bu yana üst üste altıncı kez kupayı kaldıramadı. 24 yıldır süren bu bekleyiş, İspanya, Fas ve Portekiz'de düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'na kadar uzayacak.

Birçok kişi bu başarısızlık dönemini, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ortaya çıkan bir "lanet" ile ilişkilendiriyor. Hırvatistan'a penaltı atışlarında elenmeden birkaç gün önce, Vinícius'un basın toplantısı masasına bir kedi çıkmış, milli takımın basın sorumlusu kediyi sert bir şekilde yakalayıp yere fırlatmıştı; bu olay, orada bulunanların şaşkınlığı ve Vinícius'un kahkahalarıyla karşılanmıştı.

Arjantinli “TYC” gazetesi, Brezilya milli takımının sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilerin ardından imajını düzeltmeye çalıştığını belirtti. Oyuncular kediyi sahiplenmeye karar vererek ona, hayal ettikleri altıncı yıldızı simgeleyen “Hexa” adını verdiler. Bu, her türlü “lanet”ten kaçınmak için yapılan bir girişim gibi görünüyor.

Oyuncular, kendilerine hedef olarak belirledikleri altıncı şampiyonluğa atıfta bulunarak kediye “Hexa” adını verme kararı aldılar. Olaydan birkaç gün sonra rüya sona erdi ve Hırvatistan karşısında altıncı yıldızı kazanma umutları suya düştü. Ancak “Seleção”nun kötü durumu 2022 Dünya Kupası’nda bitmedi, daha da ötesine uzandı.

Ancak rüya çabucak sona erdi; Brezilya, Hırvatistan’a elendi ve “Hexa” umutları gömüldü. O olaydan bu yana Brezilya, eleme maçları, dostluk maçları, Copa América ve Dünya Kupası’nda toplam 43 maça çıktı ve sonuç hep aynı oldu: Hiçbir şampiyonluk kazanamadı.

Lanet devam ediyor, rüya ertelendi… Brezilya, bir konferans masasındaki küçük bir hata ile başlayan bu uğursuzluğu kırmak için 2030’u bekliyor.