Hevesini yitirmiş ve bitkin… Suudi bir medya mensubu, Roshen kulüplerini Salah transferi konusunda uyarıyor

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, Suudi Arabistan Roshen Profesyonel Ligi’ndeki bir kulübe transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından son saatlerde sert eleştirilere maruz kaldı.

Salah, 9 yıl boyunca birçok bireysel ve takım başarısına imza attığı Liverpool'dan ayrıldı ve Al-Hilal ve Al-Qadisiyah başta olmak üzere birçok Avrupa ve Suudi kulübünün radarına girdi.

Bu konuyla ilgili olarak, medya mensubu Faysal El-Jafan, “Al-Arabiya FM” radyosundaki “Mala’ib” programında Salah’a sert bir saldırıda bulundu: “Mohamed Salah’ı Dünya Kupası’nda izledim ve açıkçası olağanüstü bir performans sergilemedi; artık sıradan bir oyuncu haline geldi.”

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Jafan sözlerine şöyle devam etti: “Neden yaşları ilerlemiş ve futbol kariyerleri sona ermiş oyunculara bu kadar büyük meblağlar harcıyoruz? Benim görüşüme göre Muhammed Salah tutkusunu kaybetmiş ve önümüzdeki dönemde sunabileceği bir şey yok.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Suudi kulüplerinden, teknik açıdan en büyük faydayı sağlamak için daha düşük ücretlerle genç oyuncular aramalarını talep ediyorum; çünkü Cristiano Ronaldo hariç, büyük isimler ligimizde hiçbir katkı sağlamıyor.”

Son olarak şunları söyledi: “Meksika milli takımında Kenyounis’i izledik, çok etkileyiciydi. Al-Qadisiyah, başlangıçta ona mütevazı bir ücretle sözleşme imzaladı ve o da Dünya Kupası’nda patlama yaşadı. Bu çözüm, hiçbir fayda sağlamadan devasa meblağlar harcamaktan daha iyidir.”