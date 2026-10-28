Michael Carrick'in Old Trafford'daki geleceği artık bir güven meselesi değil, bir zaman meselesi hâline geldi. Jason Wilcox'un yönettiği ve Jim Ratcliffe'in video aracılığıyla katıldığı acil Carrington toplantısının ardından durum netleşti.

Manchester United zorlu bir takvim üzerinde karar kıldı: Chelsea ve Aston Villa karşısındaki son iki maç, ardından kasım ayındaki milli ara bir "giyotin" olarak kaderi belirleyecek. Bu, son fırsat; zira perde arkasında halef arayışı çoktan başladı bile.

İngiliz TEAMtalk sitesi, Manchester United içindeki bilgili kaynaklara dayanarak, kulüp yönetiminin teknik direktör Michael Carrick'in geleceğini belirlemek için nihai bir takvim oluşturduğunu, kasım ayındaki milli aranın onun kalışını ya da ayrılışını tayin edecek kritik an hâline geldiğini aktardı.

Siteye göre United, başlangıçta Aston Villa maçının ardından 9 Kasım'da başlayan milli ara dönemini Carrick'in durumunu değerlendirmek için ideal bir fırsat olarak belirlemişti. Ancak takımın seviyesindeki ve son dönemdeki sonuçlarındaki sert düşüş, soruların gündeme gelmesini hızlandırdı ve yönetimi erken bir kader toplantısı yapmaya itti.

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Belirleyici Carrington toplantısı

Kaynakların öğrendiğine göre, kulübün üst yönetimi kötüye giden durumu görüşmek için geçen pazartesi günü antrenman tesisi Carrington'da bir araya geldi. Görüşmelere spor direktörü Jason Wilcox liderlik etti; toplantıya CEO Omar Berrada ve transferler bölümü başkanı Christopher Vivell katıldı, ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ise görüşmelere video teknolojisiyle dâhil oldu.

Bu toplantı, kulübün seçeneklerini sürekli olarak değerlendirmesinin bir parçası olarak geldi; zira kulüp, görevden alma kararı verilmesi hâlinde Carrick'in yerine geçmesi muhtemel adaylar üzerinde daha önce de titiz bir çalışma yürütmüştü.

En öne çıkan aday Eddie Howe

Bilgilere göre Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe, Wilcox'un gözdesi ve kulübün değişikliğe gitmeye karar vermesi hâlinde şu an en öne çıkan seçenek. Kaynaklar, United ileriye dönük adım atmaya karar verirse mali tazminatın Howe'un atanması önünde bir engel teşkil etmeyeceğini doğruladı.

Buna karşın Christopher Vivell, Alman Julian Nagelsmann'ın atanması için güçlü bir şekilde bastırıyor; İtalyan Antonio Conte'nin atanmasının potansiyel faydaları ise kulüp koridorlarında fark edilmiş durumda.

Görevden alma neden şimdi yapılmadı?

Tüm bunlara rağmen Manchester United, Chelsea karşısındaki bir sonraki maçta takımı yönetmesi için Carrick'i görevde tutmaya karar verdi; büyük olasılıkla Aston Villa karşısında da devam edecek.

Bu karar iki temel nedene dayanıyor: Birincisi, kulübün uzun bir süre için geçici bir teknik direktör atamaktan kaçınma isteği; zira United, kısa vadeli herhangi bir düzenlemeden uzak durmaya özen gösteriyor.

İkincisi ise Carrick'in bizzat Wilcox'tan gördüğü büyük kişisel destek. Wilcox, onun atanmasında kilit bir figürdü ve onun için başarılı olmaktan ve kendisini uzun vadeli bir çözüm olarak kabul ettirmesinden başka bir şey dilemiyor.

Ancak kaynakların vurguladığı üzere bu destek, görevin gerektirdiklerinin önüne süresiz olarak geçemez.

Kaynaklar, kulübün şu an Carrick'e verdiği desteğin sürmesinin, bu iki maçtan sonra kalışını garanti etmek anlamına gelmediğini vurguladı; zira pozisyonu hâlâ hararetli bir tartışma konusu ve sonuçlar ile performans artık belirleyici hâle geldi.

Kendisine olumlu bir tepki ortaya koyması için son bir fırsat verilmiş olsa da, kulüp içindeki kaynaklar değişikliğin en olası ihtimal olmaya devam ettiğini ve Chelsea ile Villa karşısında köklü bir iyileşme yaşanmazsa kasım ayındaki milli aranın kararı almak ve kalıcı bir halef atamak için ideal fırsatı sunacağını kabul ediyor.



