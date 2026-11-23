Barcelona, bugün yaptığı sürpriz açıklamayla Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle takımının iki gün sonra, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Katalan kulübü, genç oyuncunun Bakü'ye gitmeyeceğini açıkladı , ancak önümüzdeki pazar Deportivo Alaves ile oynanacak lig maçına hazır olacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Yamal'ın ayak bileğinde sorun yaşadığı Villarreal maçının ardından geldi. Bu durum, özellikle Avrupa maçının yaklaşmasıyla birlikte sağlık ekibini, oyuncunun takımla seyahat edip etmeyeceğine dair nihai kararı vermeden önce durumunu değerlendirmeye yöneltti.

Teknik direktör Hansi Flick, sakatlık ciddi olarak nitelendirilmese de genç yıldızını riske atmamayı tercih ediyor. Teknik ekip, oyuncunun tek bir maçı kaçırmasının, rahatsızlığın artarak onu sahalardan daha uzun süre uzak tutabilecek bir soruna dönüşmesi riskini almaktan daha iyi olduğu görüşünde.

Böylece Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden birinden mahrum kalacak.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre Alman teknik adam, Barcelona'da şu ana kadar en fazla süre alan oyuncunun yerine alternatif bulmak zorunda.

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Lamine, tüm kulvarlarda 1.445 dakika sahada kalarak 13 gol attı ve 13 asist yaptı. Barcelona'nın kilit oyuncularından biri olan genç yıldızın yokluğu, Şampiyonlar Ligi'nde takımda derinden hissedilecek.

İlk seçenek: Adeyemi

Flick'in ilk tercihi, Karim Adeyemi'yi sağ kanatta oynatmak olabilir.

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Alman teknik adam bu durumda kadroyu koruyarak Gordon'u sol kanatta, Adeyemi'yi ise zayıf ayağının tarafında oynatabilir. Adeyemi, hazırlık döneminde bu pozisyonda birkaç dakika forma giymişti. Ayrıca Dortmund ve Salzburg günlerinden aşina olduğu bir pozisyon.

Flick kadroda bazı değişiklikler yapmak isterse Raphinha'yı sağ kanada kaydırıp Dani Olmo gibi bir sahte dokuzla oynayabilir.

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Dün Villarreal karşısında kırmızı kart gören Fermín López'in La Liga'da cezalı duruma düşme ihtimali de göz önüne alındığında, Endülüslü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla süre alabilir. Bu senaryoda Olmo sahte dokuz olarak oynarken Raphinha sağ kanada geçecek.

Olmo daha önce 13 Ekim'de, Barcelona'nın Türkiye'de Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçta sahte dokuz olarak görev yapmıştı.

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Jesus da gündemde

Brezilyalı oyuncunun kanada kaydırılması, Gabriel Jesus'un santrfor olarak oynatılmasına da imkân tanıyor.

Eski Arsenal oyuncusu, geçen ay Raphinha'nın sakatlanmasıyla daha fazla ön plana çıkmış ve Getafe ile Real Betis'e karşı iki gol atmıştı. Ancak 3 Kasım'dan bu yana forma giymeyen Jesus'un son altı maçtaki toplam süresi 52 dakikayı geçmedi.

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Öte yandan, sahte bir sağ kanatla oynama seçeneği de bulunuyor. Fermín ya da Gavi daha önce Barcelona hücumunun kanatlarından birinde görev yaptı. Genellikle sol kanatta oynasalar da sağ kanada da uyum sağlayabilirler. Bu da bek oyuncusunun ileri çıkışlarına alan açar.