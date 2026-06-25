Hesapları altüst etti… Güney Afrika’nın galibiyeti neden Cezayir ve Senegal için şok edici bir sürpriz oldu?

Güney Afrika’nın Güney Kore’ye karşı aldığı sürpriz galibiyet, 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselme mücadelesinin dengelerini yeniden karıştırdı. Bu sonucun, üçüncü sırayı alan en iyi takımların sıralamasına doğrudan yansıması, başta Cezayir ve Senegal olmak üzere birçok takımın durumunu etkiledi.

Güney Afrika, 1-0'lık galibiyetinin yanı sıra Çek Cumhuriyeti'nin Meksika'ya 0-3 yenilmesinden de yararlanarak, 4 puanla ikinci sırada yer alarak eleme turlarına doğrudan katılma hakkını elde etti ve İkinci Grup'un ikincisi olan Kanada ile karşılaşacak.

Ancak bu sonucun etkileri sadece Birinci Grup ile sınırlı kalmadı, en iyi üçüncü takımlara ayrılan sekiz kontenjan için hâlâ rekabet eden diğer gruplara da yayıldı.

Güney Kore, yenilgiye rağmen yaklaşıyor

Güney Afrika'ya yenilmesine rağmen Güney Kore, en iyi üçüncü takımlar yarışında nispeten rahat bir konumda bulunuyor. Fransız "Foot Mercato" sitesinin yayınladığı rapora göre, 3 puanı ve -1'lik gol farkıyla bir sonraki tura geçme şansı oldukça yüksek.

Tahminlere göre Güney Kore milli takımı, eleme şansının yaklaşık %95’ine sahip; bu da onu bu çekişmeli yarışta bir dizi doğrudan rakibinin önüne geçiriyor.

Cezayir'e dolaylı bir darbe

Grubunda 3 puan ve -2 gol farkıyla üçüncü sırada yer alan Cezayir Milli Takımı, bu gelişmelerden en çok etkilenen takımlardan biri oldu; Güney Kore'nin sıralamada yükselmesiyle, en iyi üçüncü takımlar yoluyla tur atlama şansı azaldı.

“Çöl Savaşçıları”, şanslarını korumak istiyorlarsa son maçlarında mağlubiyetten kaçınmak zorundalar; zira bir yenilgi, Riyad Mahrez ve takım arkadaşlarını son derece zor bir duruma sokacak, özellikle de fark bir golden fazla olursa, bu da en iyi üçüncü takımlar sıralamasında diğer takımların gerisine düşmelerine yol açabilir.

Beraberlik, yarışta kalmayı garantilemek için büyük ölçüde yeterli görünüyor, ancak gol farkı ve diğer eleme kriterleriyle ilgili karmaşık hesaplamalara girmekten kaçınmak için galibiyet en güvenli seçenek olmaya devam ediyor.

Mevcut hesaplamalara göre, 3. grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alan İskoçya milli takımı, son tur öncesinde -3 gol farkına sahipken, Cezayir’in gol farkı ise -2’dir.

Cezayir, Avusturya’ya karşı bir gol farkından fazla yenilirse, en iyi üçüncü takımlar sıralamasındaki konumu daha da karmaşık hale gelebilir; bu da bu belirleyici maçta olumlu bir sonuç almanın önemini artırıyor.

Ayrıca Cezayir-Avusturya karşılaşması ek bir boyut taşıyor; zira grubu ikinci sırada bitiren takım, son 32 turunda İspanya ile karşılaşacak. Bu durum her iki takımı da taktiksel hesaplamalar yapmaya itebilir; ancak Cezayir milli takımı, en iyi üçüncü takımlar yarışındaki konumu henüz kesinleşmediği için risk almaya pek yer bırakmıyor.

Senegal zor durumda

Aynı durum, son turun sonuçlarının ardından görevi daha da zorlaşan Senegalli milli takım için de geçerli. Afrika ekibi, gol farkı -3 ile 9. grupta puansız olarak üçüncü sırada yer alıyor.

"Teranga Aslanları", umutlarını canlı tutmak için üçüncü turda Irak'ı yenmeye acil olarak ihtiyaç duyuyor; ayrıca önceki sonuçlardan olumsuz etkilenen takımın gol farkını iyileştirmesi de büyük önem taşıyor.

Mevcut verilere göre, bazı senaryolarda sadece galibiyet yeterli olmayabilir; bu da, Senegal’in en iyi üçüncü takımlar arasında yer alan sekiz takımdan biri olma şansını artırmak için iki gol veya daha fazla farkla galip gelmenin ideal bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Grup aşamasının sonuna yaklaşırken, her yeni sonuçla birlikte en iyi üçüncü takımlar sıralamasında değişiklikler devam ediyor; bu da kaderlerinin belirlenmesini bekleyen takımlar için hata payını daraltıyor.

Güney Kore, yenilgiye rağmen tur atlamaya çok yaklaşırken, Cezayir ve Senegal son turda kendilerini ek bir baskı altında buluyorlar; bu yarış, grup aşamasının son anlarına kadar her türlü olasılığa açık görünüyor.