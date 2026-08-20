Real Madrid, sezon başlamadan önce kadrosunu tamamlama yolunda bir çıkmazla karşı karşıya. Zira savunma oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları dışında kalırken, kulüp de oyuncunun menajeri Jorge Mendes de ayrılığına imkan verecek uygun bir teklif bulabilmiş değil.

Mourinho'nun bu yaz transfer döneminde 6 transfer gerçekleştirmesine rağmen, Portekizli teknik direktör hâlâ ek bir savunma oyuncusu arıyor. Zira stoper bölgesinde 5 güvenilir seçeneğe sahip olmak istiyor ve Raul Asencio yeni sezon planlarında yer almıyor.

Asencio'nun maaşı ayrılığını engelliyor

Asencio, iki sezon önce Real Madrid'in A takımında kendini kabul ettirmeyi başarmış, bu da kulübü onun devamlılığını garanti altına almak için sözleşmesini hızla yenilemeye itmişti. Ancak yenilemenin ardından aldığı maaş şu anda ayrılığının önünde bir engele dönüştü.

"Sport" gazetesinin öne çıkardığına göre Asencio, vergiler öncesi yıllık yaklaşık 6 milyon euro kazanıyor. Bu maaş, onu takım içinde yüksek bir dilime yerleştiriyor ve Arda Güler ile Endrick gibi iki oyuncunun kazandığından fazla, İbrahim Diaz ile Alvaro Carreras'ın maaşlarına ise yakın.

Getty Images

Asencio geçen sezon büyük ölçüde geriledi. İlk 11'deki yerini Dean Huijsen'e kaptırdıktan sonra takımın savunma oyuncuları arasında son seçenek haline geldi; hatta Avusturyalı David Alaba'nın bile gerisine düştü.

Real Madrid'in bu yaz Alaba'nın maaşından kurtulmayı başarmasının ardından kulüp, aynı şeyi Asencio ile de tekrarlamayı umuyor. Ancak bu görev şimdilik daha karmaşık görünüyor.

İlgili haber:

Diomande: Mourinho beni sabahın beşinde aradı, onun için ölmeye hazırım

Mourinho ayrılığını bildirdi

"As"ın aktardığına göre Mourinho, Asencio'ya doğrudan gelecek sezon planlarında yer almadığını bildirdi ve ondan yeni bir kulüp aramasını istedi.

Ancak sorun, şimdiye kadar uygun tekliflerin olmamasında yatıyor. Zira Mendes, oyuncunun bonservis bedelini ödemeye veya yüksek maaşını üstlenmeye hazır bir takım bulmak için çalışıyor; ne var ki girişimleri şimdiye dek bir anlaşmaya varmayı başaramadı.

Savunma Mourinho'ya güven vermiyor

Mourinho'nun yeni bir savunma oyuncusu eklemek konusundaki ısrarı, Real Madrid'in geçen sezon bu bölgede yaşadığı sorunların gölgesinde geliyor.

Geçen sezon kadrodaki 5 savunma oyuncusundan 3'ü tekrarlayan sakatlıklardan muzdaripti, diğer ikisi ise beklenen seviyeyi ortaya koyamadı. Bu da kulübü bu yaz arka hatta yalnızca bir değişiklik yapmaya itti: Alaba'nın ayrılığına karşılık Ibrahima Konate'nin transferi.

Fransız savunmacı, kariyerinin en kötülerinden biri olarak nitelendirilen bir sezonun ardından Real Madrid'e geldi, ancak ilk resmi maçlara Huijsen'in yanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Mourinho, Huijsen'in daha önce sergilediği seviyeyi yeniden yakalamasını umuyor. Bu arada son sezonlarda tekrarlayan sakatlıklar yaşayan Antonio Rüdiger ile Eder Militao'nun fiziksel durumları hakkındaki soru işaretleri sürüyor.

Yine de Militao, fiziksel olarak tam hazır hale gelmesi durumunda ilk 11'deki yerini tartışmasız koruyacak.

Asencio'nun ayrılığı yeni transferin anahtarı

Bu endişeleri gidermek için Mourinho, beşinci bir savunma oyuncusu ya da belki orta sahayı güçlendirmek için yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak istiyor. Ancak Real Madrid, kayıtlı oyuncu listesi engeliyle karşılaşıyor.

Zira kulüp, önce bazı oyuncuların ayrılığıyla yer açmayı başarmadıkça kadrosuna yeni isimler ekleyemiyor.

Madrid'de kulüp, iki yeni transfere doğru adım atmak için Asencio'dan ve bir orta saha oyuncusundan kurtulmaktan memnun olacak, ancak durum şimdilik tıkanmış vaziyette.

Mendes, Asencio'ya bir çıkış yolu bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Ne var ki bu operasyonun tamamlanamaması, Real Madrid'in yeni bir savunma oyuncusuyla anlaşma hamlesini erteletecek ve Mourinho'yu sezon başlamadan önce kadrosunu kurma konusunda bir çıkmazla karşı karşıya bırakacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

