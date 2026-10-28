Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, önümüzdeki kamp için tercihlerini kesinleştirmeye yaklaşıyor. Suudi Arabistan'ın kadrosunun önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Kadro, 2027 Asya Kupası'na katılım hazırlıklarının ilk aşaması kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan toplanmaya hazırlanacak.

Kamp, 9-17 Kasım tarihleri arasındaki uluslararası ara ile aynı döneme denk geliyor ve iki hazırlık maçı içeriyor. Suudi Arabistan Millî Takımı 13 Kasım'da Güney Kore ile, ardından aynı ayın 17'sinde Özbekistan ile karşılaşacak. Bu maçlar, teknik ekibin oyuncuların seviyesini değerlendirme ve grubu kıtasal müsabakaya hazırlama çabası kapsamında yer alıyor.

Donis'in, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Körfez Kupası şampiyonluğuna tanıklık eden son uluslararası toplanmada yer alan çok sayıda oyuncuya güvenmesi bekleniyor. Suudi "El Şark El Avsat" gazetesinin aktardığına göre, oyuncuların sağlık durumuna ve teknik seviyelerine göre kadroda değişiklikler yapılması olasılığının yanı sıra, bazı tercihleri etkileyebilecek disiplin gerekçeleri de söz konusu.

El Cuveyr ve El Dosari dönüşe yaklaşıyor

Musab El Cuveyr, disiplin gerekçeleriyle bir önceki kamptan uzak kaldıktan sonra, Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası şampiyonluk kutlamalarında yer almasının ardından yeni kadroya katılmak için güçlü aday isimler arasında öne çıkıyor. Bu durum, önümüzdeki aşamada Yunan teknik direktörün hesaplarına dönmesinin önünü açıyor.

Ayrıca Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kaptanı Salem El Dosari'nin durumu, Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası finallerindeki son maçlarında yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından özel bir takip altında. Teknik ekibin nihai kararını vermesi beklenirken, önümüzdeki kadroya dönme şansı mevcut görünüyor.

Buna karşılık, Hammam El Hammami, Körfez Kupası finalinde arka adale bölgesinde sakatlık yaşamasının ardından hâlâ kampa yetişmekte zorluk yaşıyor ve şu anda tedavi programına devam ediyor. Kaleci Nawaf El Akidi ise sakatlık nedeniyle yer alamayacak; bu da Donis'i kaleci pozisyonundaki tercihlerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Sakatlıklar Suudi Arabistan'dan üç ismin katılımını tehdit ediyor

El Şark El Avsat gazetesinin kaynaklarına göre, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın sağlık ekibi Nawaf El Akidi, Alaa Al Haci ve Hammam El Hammami'nin sağlık durumunu neredeyse günlük olarak takip ediyor; teknik ekip de tedavi programlarına ilişkin son gelişmelerden ve antrenmanlara dönerek önümüzdeki kampta yer alıp alamayacaklarından haberdar ediliyor.

Donis, teknik hesaplarındaki önemleri göz önüne alındığında, bu oyunculardan en az birini yeniden kazanmayı umuyor; özellikle de sakatlıkların 2027 Asya Kupası hazırlık programını tamamlamadan önce kadrosunda ek değişiklikler dayatabileceği düşünülürse.

Orta sahada ise teknik ekip, Körfez Kupası müsabakaları sırasında sakatlanan ve hâlâ tedavi görerek rehabilitasyon programına devam eden Alaa Al Haci'nin yerini doldurmak için seçenekleri değerlendiriyor. Bu durum, onun pozisyonunu nihai kadro açıklanmadan önce karara bağlanması gereken dosyalardan biri hâline getiriyor.

Kaleye gelince, El Akidi'nin yokluğunu telafi edecek mevcut seçeneklerden biri olarak Abdurrahman El Sanbi'nin adı öne çıkıyor. El Sanbi, daha önce ABD'de yapılan hazırlık kampına katılmış, ayrıca turnuvanın nihai kadrosuna seçilmemesine rağmen 2026 Dünya Kupası sırasında millî takımla antrenmanlarını sürdürmüştü.

Kadeş'in yokluğunu telafi edecek yeni bir alternatif

Savunma hattında ise Donis, uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşayan Hasan Kadeş'in yokluğunu telafi etmek için bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ali Lacami, özellikle daha önce Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almış olması nedeniyle bu pozisyonu doldurmak için en önde gelen adaylar arasında bulunuyor.

Teknik ekibin genç isimlere fırsat verme ve takımın yaş ortalamasını düşürme yönelimi kapsamında, geçen sezon dikkat çeken ve Suudi Arabistan Ligi'nde en iyi gelecek vadeden oyuncu ödülü adayları arasında yer alan El Feth savunmacısı Abdülaziz El Süveylim'in çağrılması ihtimali öne çıkıyor.

Ayrıca Fransız ekibi Lens'te forma giyen Saud Abdülhamid'in dönüşü de Donis'in seçenekleri arasında olası görünüyor. Abdülhamid, sakatlık nedeniyle son uluslararası toplanmada yer almamış, ardından bu ay takımıyla düzenli olarak maçlara dönmüştü; bu da Suudi Arabistan'a geri dönme şansını artırıyor.

Beklenen Suudi Arabistan kadrosunda 30 oyuncu

Suudi Arabistan Millî Takımı kadrosunun nihai tablosu, ister Donis'in seçeceği isimler, ister Doha'ya götüreceği oyuncuların toplam sayısı açısından olsun, hâlâ belirsizliğini koruyor; ancak tahminler kadronun 30 oyuncuyu kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret ediyor.

Bu sayı, bir önceki kampa kıyasla dört oyunculuk bir artışı ifade ediyor. Bu adım, özellikle sakatlıkların çokluğu ve yer almayan bazı isimlerin dönme olasılıkları göz önüne alındığında, teknik ekibe mevcut oyuncuları deneme ve fiziksel ile teknik hazır bulunuşluklarını değerlendirme açısından daha geniş bir alan sağlıyor.

Donis, Güney Kore ve Özbekistan karşısındaki iki hazırlık maçından, teknik seçeneklerini sınamak ve hazırlık programının sonraki aşamalarından önce oyuncuların hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek için yararlanmayı hedefliyor; amacı 2027 Asya Kupası'nda rekabet edebilecek bir grup oluşturmak.



