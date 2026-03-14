Hertha BSC - VfL Bochum maçı bugün canlı olarak RTL mi yoksa Sky mi yayınlayacak: 2. Bundesliga'nın bu önemli maçı hangi kanal ücretsiz TV'de ve canlı yayınla yayınlanacak?

Cumartesi akşamı her zamanki gibi 2. Bundesliga'nın en önemli maçı oynanacak. 2. Bundesliga'nın 26. haftası kapsamında Hertha BSC, VfL Bochum ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20.30'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak.

SPOX, bu makalede maçı bugün televizyonda ve canlı yayında nasıl izleyebileceğinizi anlatıyor.

RTL veya Sky'da bugün canlı yayınlanacak Hertha BSC - VfL Bochum maçı: 2. Bundesliga'nın bu önemli maçı hangi kanal tarafından ücretsiz TV ve canlı yayınla yayınlanacak?

Futbolseverler için iyi haber: Hertha BSC ile VfL Bochum arasındaki 2. Bundesliga'nın en önemli maçı ücretsiz TV'de de yayınlanacak. RTL, maçı lineer TV'de canlı yayınlayacak.

Yayın, saat 20.15'te ön haberlerle başlayacak. Akşam programını sunucu Florian König ve uzman Felix Kroos sunacak. Jana Wosnitza saha muhabiri olarak görev alırken, Marco Hagemann maçı anlatacak.

Maçı çevrimiçi olarak izlemek isteyenler, RTL+ yayın platformu üzerinden canlı yayını takip edebilir. Ancak bunun için ücretli bir abonelik gereklidir.

Aynı zamanda maç, 2. Bundesliga'nın tüm karşılaşmalarını canlı yayınlayan ücretli TV kanalı Sky'da da yayınlanacak. Sky Sport Bundesliga 2'de ön haberler saat 20:00'de başlayacak. Ayrıca, uygun bir TV cihazı varsa, bu önemli maç Sky Sport Top Event'te ve UHD kalitesinde Sky Sport Bundesliga UHD'de de yayınlanacak.

Canlı yayında SkyGo ve WOW hizmetleri de kullanılabilir. Maçı Sky üzerinden izlemek için de ücretli bir abonelik gereklidir.

Haftanın konuları: Hertha BSC'de neler oldu?

Hertha için sezon büyük ölçüde bitmiş sayılabilir. Son zamanlarda sergilenen karışık performansların ardından, Alte Dame'nin yükselme şansı çok uzaklara kaydı. Başkent ekibi geçen hafta sonu Münster'de son dakikada bir galibiyet elde etse de, bu başarı artık yükselme sıralamalarına doğru bir ivme kazandırmayacak gibi görünüyor. Berlinliler, play-off pozisyonuna şimdiden sekiz puan geride. Ancak teknik direktör Stefan Leitl'in takımı, özgüvenlerini yeniden kazanmak için ev sahibi oldukları Olympiastadion'da üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Haftanın konuları: VfL Bochum'da neler oldu?

VfL için ise bambaşka faktörler belirleyici olacak. Uwe Rösler'in takımı, geçen Cumartesi 1. FC Kaiserslautern'e karşı aldığı önemli galibiyetin ardından, ligde kalma yolunda bir adım daha atmak ve bir hafta içinde ikinci önemli maçı da kazanmak istiyor. Böylece Bochum ekibi, küme düşme endişesinden daha da uzaklaşabilir ve orta sıralardaki yerini sağlamlaştırabilir.

Hertha Berlin vs Bochum Muhtemel kadrolar Teknik direktör S. Leitl Teknik direktör U. Roesler

Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

