Hertha Berlin Teknik Direktörü Stefan Leitl, Borussia Dortmund'un artan transfer ilgisine rağmen 22 yaşındaki stoper Linus Gechter'i takımda tutmak için mücadele edeceğini söyledi. 2. Bundesliga lideri, pazar günü Energie Cottbus'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını açsa da maç sonrasındaki konuşmalara savunmacının sona ermek üzere olan sözleşmesiyle ilgili söylentiler damga vurdu.

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Sözleşmenin durumu kış transfer dönemi söylentilerini körükledi

Leitl, kicker tarafından Dortmund'un Berlin doğumlu oyuncuyu takip ettiğinin bildirilmesinin ardından Gechter'in ayrılacağı yönündeki iddiaları hızla reddetti. Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve yakın zamanda bir uzatma beklenmiyor. Bu nedenle Hertha, hareketli ve topla oyunda etkili savunmacıdan bonservis geliri elde etmek için son fırsatıyla karşı karşıya. Söylentiler, Gechter'in Lusatia'da takımının bu sezon 2. Bundesliga'da dördüncü kez gol yemeden kazanmasına yardım etmesinin hemen ardından ortaya çıktı.

Leitl ayrılık ihtimalini reddediyor

Gechter'in geleceği yazın da gündeme gelmişti. Hertha'nın Marten Winkler'in RSC Anderlecht'e katılmasına izin vermesinden kısa süre sonra Leitl, ağustosta Gechter'in "satılık olmadığını" açıklamıştı. Cottbus galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında yeni iddialara değinen teknik direktör, Dortmund ile herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. Kulüp yönetimi satışı değerlendirirse genç oyuncuyu takımda tutmak için "mücadele edeceğini" belirtti.

İlk 11'in önemli bir oyuncusunu kaybetme ihtimalini gündemine almak istemeyen Leitl, "Bu bir söylenti. Bu oyuncunun gitmesine neden izin verelim? Bu oyuncunun gitmesine izin vermenin sizin için iki tarafın da kazandığı bir durum yaratacağı hiçbir senaryo yok" dedi.

Gechter'in odağı şampiyonluk yarışı

Hertha'nın 2. Bundesliga'daki üstün formu, öne çıkan savunmacılarına yönelik ilgiyi artırdı. Deplasman galibiyetleri ve FC Nurnberg'in Eintracht Braunschweig'e 2-1 yenilmesiyle zirvedeki fark 10 puana çıktı. Gechter'e de maç sonrasında karma alanda konuşurken üst ligdeki dev kulübün ilgisi soruldu .

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İlginin kendisi için önemini kabul ederken memleketinin kulübüne bağlılığını vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, Sky'a şunları söyledi: "Böylesine büyük bir kulübün ilgilenmesi benim için büyük bir onur. Ama ben buradayım. Berlinli olarak ligin zirvesinde olmaktan keyif alıyorum. 10 puanlık avantajımız var ve bu, daha fazlasını istemenizi sağlıyor. Anı yaşıyorum."

KSC maçı, zirvede farkı açan Hertha'yı sınayacak

Hertha, 2. Bundesliga'dan yükselme yarışındaki güçlü konumunu korumak amacıyla gelecek cumartesi KSC'yi ağırlamak üzere Olympiastadion'a dönecek. Leitl'in ekibi 10 puanlık avantajını üst lige dönüşe çevirmeye çalışırken Gechter'in odağını koruması hayati önem taşıyacak. Kulüp yöneticilerinin ise vakit kaybetmeden sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması ya da Dortmund ve diğer taliplerden kış transfer döneminde gelecek resmî tekliflere hazırlıklı olması gerekiyor.