Hertha Berlin, teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ı getirdi

Bundesliga'da aldığı kötü sonuçların ardından Hertha yönetimi, Covic'in yerine Klinsmann'ı getirmeye karar verdi.

Jürgen Klinsmann, Sky ' nın haberine göre 'in yeni teknik direktörü oldu.

Berlin ekibi, takımın üst üste aldığı dört yenilginin ardından Ante Covic'in görevine son verme kararı aldı. Covic'in yerine ise Klinsmann getirildi.

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Klinsmann kasım ayının başında kulüpte danışmanlık görevini üstlenmişti.

En son 2008-09 sezonunda 'in teknik direktörlüğünü yapan Klinsmann, böylece 11 sezon sonra 'da bir takımın başına getirilmiş oldu.

Klinsmann, Hertha'nın başındaki ilk maçına cumartesi günü karşısında çıkacak.