Hertha Berlin, teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ı getirdi
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Jürgen Klinsmann, Sky Almanya' nın haberine göre Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü oldu.
Berlin ekibi, takımın üst üste aldığı dört yenilginin ardından Ante Covic'in görevine son verme kararı aldı. Covic'in yerine ise Klinsmann getirildi.
Klinsmann kasım ayının başında kulüpte danışmanlık görevini üstlenmişti.
En son 2008-09 sezonunda Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü yapan Klinsmann, böylece 11 sezon sonra Bundesliga'da bir takımın başına getirilmiş oldu.
Klinsmann, Hertha'nın başındaki ilk maçına cumartesi günü Borussia Dortmund karşısında çıkacak.