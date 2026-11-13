Hernanes: "Spalletti'yi değiştirmek hata olur. Juventus kimliğini kaybetti, sırf ismin sayesinde kazanamazsın. Nico Paz bir Barolo, Modric ise Serie A'nın en iyi şarabı"

Serie A’mızın öne çıkan isimlerinden biri olan Hernanes, Serie A Operazione Nostalgia ile yer aldığı SFS 26’dan bize özel açıklamalarda bulundu. Yakından tanıdığı Juventus camiasına bakışını paylaşan Hernanes, Juventus yönetimine de içten bir tavsiye verdi: Spalletti’yi değiştirmeyin.

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Juventus'un bu kadar inişli çıkışlı bir performans sergilemesini bekliyor muydun? Sence kriz sona erdi mi? Yoksa Spalletti'nin ayrılmasıyla teknik direktör değişikliği mi bekliyorsun?

"Hayır, teknik direktör değişikliği beklemiyorum çünkü bu bir hata daha olur. Futbolda da hayatta da zaman zaman krizlerin, kötü dönemlerin geldiğini kabul etmek gerekir; çünkü her şeyin bir döngüsü var. Takımın kimliğini biraz kaybettiği, gol atan hücum oyuncularını yitirdiği görülüyor. Bu yüzden suç teknik direktöre yükleniyor ama bence yine değişikliğe giderlerse bu bir hata daha olur."



Yeniden başlamak için ilk olarak ne yapardın?

"Şimdi öncelikle takımın kimliğini yeniden oluşturmak, onu geri kazanmak gerekiyor. Ardından yavaş yavaş rekabetçi bir takım hâline gelinebilir. Ancak bundan sonra kazanmak düşünülebilir. Juventus olduğun ve köklü bir formayı giydiğin için her koşulda kazanacağın anlamına gelmiyor..."

Şaraptan anlıyorsun, şarap da üretiyorsun. Futbolda bir on numaranın iyi bir şarap gibi olduğu söylenebilir. O hâlde biraz oyun olsun: Bu Serie A'daki en iyi şarap hangisi?

"Nico Paz iyi bir şarap olduğunu gösteriyor. Gelişen, zarif bir Barolo gibi; Şampiyonlar Ligi'nde de bu yıl çok iyi işler yapıyor. Bir de Modric var. O da uzun yıllar yıllanıp yine de yapısını, iyi özelliklerini ve kimliğini koruyabilen şaraplar gibi. Dolayısıyla bu Serie A'nın şarabı denince akla ilk o geliyor."

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