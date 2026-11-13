Hernanes: "Spalletti'yi değiştirmek hata olur. Juventus kimliğini kaybetti, sadece isminle kazanamazsın. Nico Paz bir Barolo, Modric ise Serie A'nın en iyi şarabı"

Hernanes, Serie A'mızın öne çıkan isimlerinden biriydi. Serie A Operazione Nostalgia ile yer aldığı SFS 26'da, yakından tanıdığı Juventus dünyasına ilişkin görüşlerini bize özel olarak anlattı ve Juventus yönetimine içten bir tavsiyede bulundu: Spalletti'yi değiştirmeyin.

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Juventus'un bu kadar inişli çıkışlı olmasını bekliyor muydun? Sence kriz sona erdi mi? Yoksa Spalletti'nin ayrılmasıyla teknik direktör değişikliği mi bekliyorsun?

"Hayır, teknik direktör değişikliği beklemiyorum çünkü bu bir hata daha olur. Futbolda da hayatta da zaman zaman krizlerin, kötü dönemlerin yaşandığını kabul etmek gerekiyor; çünkü iniş çıkışlar var. Takımın kimliğini biraz kaybettiği görülüyor, ileride gol atan oyuncularını kaybetti. Bu yüzden suç teknik direktöre yükleniyor ama yine değişikliğe giderlerse bence bu başka bir hata olur."



Sen nereden başlardın?

"Şimdi öncelikle takımın kimliğini yeniden oluşturmak, onu geri kazanmak gerekiyor. Oradan başlayarak yavaş yavaş rekabetçi bir takım hâline gelebilirler. Ancak ondan sonra kazanmayı düşünebilirler. Juventus olmanız ve önemli bir formaya sahip olmanız, ne olursa olsun kazanacağınız anlamına gelmiyor..."

Şaraptan anlıyorsun, şarap üretiyorsun. Futbolda da bir on numaranın iyi bir şarap gibi olduğu söylenebilir. O hâlde biraz oyun olsun: Bu sezon Serie A'nın en iyi şarabı hangisi?

"Nico Paz iyi bir şarap, gelişmekte olan zarif bir Barolo olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gelişiyor ve bu yıl çok iyi oynuyor. Bir de Modric var. O, uzun yıllar yıllansa da yapısını, güçlü yönlerini ve kimliğini koruyabilen şaraplar gibi. Bu yüzden bu sezon Serie A'nın şarabı denince akla gelen isim o."

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