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Lakabı Profeta olan Hernanes, Lazio'nun şampiyon olabileceğine inanıyor.

Eski Brezilyalı orta saha oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Gattuso'nun takımı, Piyemonte'deki Asti ve Monferrato tepelerinde ürettiğim bir kırmızı şarap olan Grignolino gibi. Onu içince insanın yüzü gülüyor. Liderliği sonuna kadar hak eden bu Lazio'yu her izlediğimde ben de gülümsüyorum. Beni de şaşırttı, bunu beklemiyordum ama güzel bir sihir ortaya çıktı."

"Şampiyon olabilir mi? Neden olmasın? Aklıma Ranieri'nin Leicester'ı geldi: Kimse inanmıyordu ama şampiyon oldular ve Premier League'in Külkedisi'ne dönüştüler. Bana göre Lazio'nun ligi şampiyon bitirme şansı yüzde 15, ancak en güçlü takım hâlâ Inter."

"Taraftarlık hakkında konuşmayı sevmem. Lazio'ya bağlı olduğum açık; Inter, Juventus ve oynadığım diğer kulüplere de öyle. Onları zirvede görmekten duyduğum mutluluğun nedeni şu: Buraya geldiğimde herkese hedefimin Roma'da şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledim. Bana deli dediler: 'Biz burada Avrupa'ya gitmek için mücadele ediyoruz, asla şampiyon olamayız' diyorlardı. Ben o zihniyete hep karşı çıktım; hayalim kazanmak ve şampiyonluk için mücadele etmekti. Onları zirvede görmek beni duygulandırıyor."

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"Bu Lazio, teknik direktörüne benziyor; sanki sahada 11 Gattuso var. Rino, her top için mücadele etme, rakibin peşini bırakmama ve hiçbir zaman kendini sakınmadan her şeyini verme isteğini oyuncularına aktarmayı başardı. Onun açlığını, arzusunu görüyorum. Bir keresinde ona karşı oynarken korner bayrağının yakınında topu saklıyordum. Göz ucuyla bana doğru saatte 100'le koştuğunu gördüm ve ince bir dokunuşla onu çalımladım. Başkalarına ve sahadaki rolüne saygı duyarak, dürüstçe oynadığı için ona hep değer verdim. Teknik direktör olarak da kendi karakterini oyuncularına aktarmayı başardı."

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"Sahadaki lider Zaccagni. Geçen gün istatistiklerini inceliyordum: Ondan fazla pozisyon yaratan kimse yok."

"Frattesi, Gattuso'nun futbolunu herkesten çok yansıtıyor. Oynadığım dönemde yüzde 70'ini verenlerden nefret ederdim. Davide de diğerleri gibi yüzde 100'ünü veriyor. Napoli maçında, golden önce yaptığı koşu, şampiyonluk hayali kurabilmek için gereken her şeyi gösteriyor."

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"Taylor'a yeni Profeta lakabını mı taktım? Taktik zekâsını ve gol sezgisini gösterdi. Şu anda orta sahadaki teknik liderlerden biri; üstelik ayağı da hiç fena değil."

"Nuno Tavares bir şampiyon; sakatlığı ağır bir darbe oldu. Avrupa'nın her yerinde oynayabilir, günümüz futbolu için vazgeçilmez fiziksel özelliklere sahip ve oyun tarzı nedeniyle yeri doldurulamaz."

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"Taraftarlar stadyuma döner mi? Sanmıyorum; biraz uğur getirmeyeceğinden korktukları için, biraz da şimdilik başkan Lotito ile hâlâ anlaşamadıkları için. Umarım her şey çözülür. Lazio dolu bir stadyumu hak ediyor."