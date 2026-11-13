SFS 26'da Serie A Operazione Nostalgia ile ön plana çıkan Hernanes, etkinlikten CM'ye Serie A'nın geleceğine ilişkin tahminlerini anlattı. Serie A şampiyonluğunu kim kazanacak?

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Lazio'yu hâlâ bu Serie A sezonunun sürprizi olarak tanımlayabilir miyiz? Sonuna kadar gidebilir mi?

"Evet. Birisi bu sonucu beklediğini ve Lazio'nun şu anda lider olacağını öngördüğünü söylese inanmazdım. Bu yüzden benim için büyük bir sürpriz. Bence sonuna kadar gitme ihtimali çok düşük, diyelim ki %10-15. Çünkü Inter kesinlikle en güçlü takım, ama aradaki fark o kadar büyük değil; Inter'in kupa maçları da var. Dolayısıyla bir ihtimal var. Elbette oyuncuların sezonun geri kalanında nasıl performans göstereceğine de bağlı. Şu anda Tavares sakat, Zaccagni de öyle. Bu da önemli. Sezon sonuna kadar sağlıklı kalabilir, azimlerini ve kazanma arzularını koruyabilirlerse, Gattuso'nun becerisiyle birlikte bir şansları var."

Inter'in en güçlü takım olduğunu söyledin. Derbinin ardından toparlandı ve senin de sözünü ettiğin favori konumuna yeniden yerleşti... Peki kulüpte birçok kişinin umduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten sonuna kadar gidebilir mi?

"Evet, çeyrek finale rahatlıkla ulaşabileceklerini düşünüyorum. Bu kesinlikle mümkün. Ancak yarı finalden sonrası için şüphelerim var. Bu yıl Arsenal, Barcelona, PSG, şimdi biraz toparlanmaya başlayan Real Madrid ve Manchester City de var. Çeyrek finale çıkabileceklerinden eminim ama sonuna kadar gidip gidemeyeceklerinden emin değilim. Açıkça görülüyor ki en güçlü takım onlar. Üzerlerinde yeniden biraz baskı yaratıp motorlarını tekrar çalıştırmak için kaybettikleri derbi gibi bir olay gerekiyordu."

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Como, Milan ve Roma arasında, az önce sözünü ettiğin sürpriz Lazio dışında Inter'in asıl rakibi hangisi?

"Lazio'nun sürpriz yapabileceğini tekrar söylüyorum ama işi zor olacak. Kâğıt üzerinde Roma zaten gerekli kadroya sahip, oturmuş bir takım. Milan ise kendini göstermeye başladı. Ayrıca kış transfer döneminde takıma güç katacak başka oyuncular alma ihtimalleri de var. Bu yüzden Roma ve Milan'ı söylerim."

BURADAN OKUYUN - HERNANES: "SPALLETTI'Yİ DEĞİŞTİRMEYİN. ADIN JUVENTUS DİYE OTOMATİK OLARAK KAZANMIYORSUN. NICO PAZ BİR BAROLO, MODRIC SERIE A'NIN EN İYİ ŞARABI".