Serie A Operazione Nostalgia ile öne çıktığı SFS 26'dan CM'ye konuşan Hernanes, Serie A'nın geleceğine dair tahminlerini paylaştı. Serie A şampiyonluğunu kim kazanacak?

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Lazio’yu hâlâ bu Serie A sezonunun sürprizi olarak tanımlayabilir miyiz? Sonuna kadar gidebilir mi?

"Evet. Biri bana bu sonucu beklediğini ve Lazio’nun şu anda lider olacağını öngördüğünü söylese inanmam. Bu yüzden benim için büyük bir sürpriz. Şampiyonluğa ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum, yüzde 10-15 diyelim. Çünkü Inter kesinlikle en güçlü takım. Ama aradaki fark o kadar büyük değil; Inter kupalarda da mücadele ediyor. Dolayısıyla Lazio’nun bir şansı var. Tabii oyuncuların sezonun geri kalanında nasıl ilerleyeceğine de bağlı. Şu anda Tavares sakat, Zaccagni de öyle. Bu da önemli. Sezon sonuna kadar sağlıklı kalabilir, hırslarını ve kazanma arzularını koruyabilirlerse, Gattuso’nun becerisiyle birlikte bir şansları olur."

Inter’in en güçlü takım olduğunu söyledin. Derbinin ardından toparlandı ve senin de belirttiğin gibi favori konumuna yeniden yerleşti... Peki kulüpte birçok kişinin umduğu gibi Şampiyonlar Ligi’nde gerçekten sonuna kadar gidebilir mi?

"Evet, çeyrek finale kolaylıkla çıkabileceklerini düşünüyorum. Bu kesinlikle mümkün. Ancak yarı finalden sonrası için şüphelerim var. Bu yıl Arsenal, Barcelona, PSG, şimdi biraz toparlanmaya başlayan Real Madrid ve Manchester City de var. Çeyrek finale çıkabileceklerinden eminim ama sonuna kadar gidip gidemeyecekleri konusunda şüphelerim var. Inter’in en güçlü takım olduğu açık. Biraz baskı hissetmeleri ve yeniden harekete geçmeleri için kaybettikleri derbi gibi bir olaya ihtiyaçları vardı."

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Como, Milan ve Roma arasında, az önce söz ettiğin sürpriz Lazio dışında Inter’in asıl rakibi hangisi?

"Lazio’nun sürpriz yapabileceğini tekrar söylüyorum ama işi zor olacak. Kâğıt üzerinde Roma zaten hazır ve oturmuş bir takım. Milan da kendini göstermeye başladı. Ayrıca kış transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katıp daha da güçlenebilir. Bu yüzden Roma ve Milan derim."

BURADAN OKUYUN - HERNANES: "SPALLETTI DEĞİŞTİRİLMEMELİ. ADIN JUVENTUS DİYE OTOMATİK OLARAK KAZANMAZSIN. NICO PAZ BİR BAROLO, MODRIC SERIE A’NIN EN İYİ ŞARABI."