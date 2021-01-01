Hernan Crespo Sao Paulo'nun yeni teknik direktörü oldu

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo, teknik direktörlük görevine efsane golcü Hernan Crespo'yu getirdi.

Ligde geride kalan 35 hafta sonunda lider Internacional'in 7 puan gerisinde dördüncü sırada olan Brezilya ekibinde Fernando Diniz'in yerine göreve gelen 45 yaşındaki Crespo, daha önce ülkesinin Defensa y Justicia ile Banfield takımlarının yanı sıra İtalya Serie B'de Modena'yı çalıştırmıştı.

Uzun yıllar Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyen efsane isim River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan ve Genoa takımlarında forma giymişti.