Bir dönem attığı gollerle Serie A'ya damga vuran Hernan Crespo, eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu.

Parma, Lazio, Inter ve Milan formasıyla Serie A'da bir döneme damga vuran Arjantinli efsane Hernan Crespo, Roma'nın hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan için harika bir transfer olabileceğini söyledi.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Crespo, yıldız oyuncunun Milan'ın sağ kanadı için harika bir takviye olacağını belirtti.

Ne söylendi?

"Pioli'nin takımı şampiyonluğu kazandı çünkü harika bir takım ruhuna sahiplerdi. Herkes birbirine yardım etti ve zorlukların üstesinden geldiler.

"Zaniolo eğer Milan'a transfer olursa bu takım ruhuna uyum sağlaması gerekiyor. Rakipleri takip etmeye hazır olduğunu, topu geri kazanmak için elinden geleni yaptığını, preste agresif olduğunu kanıtlaması gerekecek.

"Milan'a transfer olması potansiyeline ulaşması adına önemli bir adım olur"

Konferans Ligi finalinde gol attı

Roma formasıyla ilk olarak henüz 19 yaşındayken 2018-2019 sezonunda sahne alan Zaniolo, sonrasında üst üste yaşadığı ciddi diz sakatlıkları nedeniyle bir türlü kendisinden beklenen seviyeye çıkamamıştı.

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde performansını yükselten yıldız oyuncu, takımının Feyenoord karşısında attığı tek golü kaydederek, Konferans Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

Serie A'da top koşturduğu 14 sezonda 152 gole imza atan Crespo, Milan'ın İstanbul'da 3-0 öne geçmesine rağmen kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atmayı başarmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra önce Parma altyapısında sonrasında ise Modena, Banfield, Defensa y Justicia ve Sao Paolo gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Crespo, şu anda Katar'ın Al-Duhail takımını çalıştırıyor.

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