Paul Scholes, Manchester United'da Michael Carrick'in yerini alabilecek tek uygun adayın Antonio Conte olduğunu düşünüyor. Kulübün efsane ismi, öfkeli mizacıyla tanınan İtalyan teknik direktörün zor günler geçiren kadroyu silkelerken takımı yeniden Premier League şampiyonluk yarışına sokmak için ideal isim olduğunu savunuyor.

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Old Trafford'da baskı artıyor

Sezona felaket gibi bir başlangıç yapılmasının ardından Carrick'in United'daki geleceği giderek belirsizleşiyor. Kötü bir dönemden geçen kulüp, pazar günü Old Trafford'da Bournemouth'a 3-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Bu sonuçla United, son sekiz Premier League maçında yalnızca bir galibiyet almış oldu.

Carrick için ne yazık ki sahadaki kötü performansa, kulüp içinde artan huzursuzluk da eşlik ediyor. Lisandro Martinez'in, iddialara göre kulüp yönetimine karşı sesini yükselttiği belirtiliyor. Öte yandan takım kaptanı Bruno Fernandes, Carrick ve teknik ekibini açıkça eleştirdi. Bu da soyunma odasındaki derin ayrışmayı gözler önüne serdi.

Scholes ideal halefi belirledi

Kulüp sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeye karar verirse Scholes'a göre ideal aday Conte. Eddie Howe ve Julian Nagelsmann'ın da yer aldığı bir aday listesi önüne konduğunda United efsanesi tercihinde netti. Scholes, The Good, The Bad & The Football adlı, Midnite sponsorluğundaki programda, İtalyan teknik adamı göreve getirmenin riskli olacağını ancak sezonu kurtarmak için gerekli olduğunu kabul etti.

Scholes, “Bizi yeniden Premier League'de rekabet edebilen bir takım hâline getireceğini düşündüğünüz bir teknik direktör seçmeniz gerekir,” dedi. “Bu üç isim arasından seçilecek kişi Antonio Conte ama onunla ilgili çok ama çok büyük bir uyarı var.

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“Gelmek istediğine dair mesajlar verdi ve kulübün üçünün de hepsiyle görüşmüş olduğuna oldukça eminim. Bu görevi neden isteyeceğini anlayamıyorum çünkü şahsen takımın onun için yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum.

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Emery de seçenekler arasında ancak öncelik Conte

Scholes, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'yi de olası bir çözüm olarak önerdi. İspanyol teknik adamı, en iyi oyuncularını transferler nedeniyle sık sık kaybetmesine rağmen istikrarlı biçimde çok iyi sonuçlar alması ve Avrupa Ligi'ni kazanması nedeniyle övdü. Ancak United efsanesi, üst düzey geçmişi nedeniyle Conte'yi hâlâ daha iyi bir seçenek olarak görüyor.

Scholes, “Bence mevcut seçenekler arasında en iyisi Conte,” dedi. “En üst düzeyden söz edip bu dört isme baktığımda Antonio Conte'nin hepsinin çok önünde olduğunu düşünüyorum. Juventus'u düşünün; Napoli'ye gitti ve onlarla ligi kazandı. Öngörülemez biri, bunu biliyorum; biraz da çılgın olabilir. Ama büyük kulüplerde başarı kazanmış teknik direktörlerden söz ettiğinizde diğerlerinin çok önünde.

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“Kısa vadeli olması umurumda değil. Orada 18 ay kalıp bizi lig şampiyonluğu yarışına sokması benim için başarı olur. Üzerine düşündükçe Conte'nin gelip takımı kendine getirmesi gerektiğine daha çok inanıyorum.”

Chelsea karşısında zorlu bir maç bekliyor

United, önündeki zorlu maç nedeniyle odağını hızla yeniden sahaya çevirmek zorunda. Cumartesi günü Premier League'de Chelsea ile karşılaşacak olan takım galip gelemezse Carrick üzerindeki baskı daha da artacak.