Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın 2020 yılındaki ölümü, belirli aralıklarla ortaya çıkan sürprizlerin gölgesinde hâlâ büyük tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Yeni bir tanıklık, Maradona'ya ölümünden önce sağlanan tıbbi bakım hakkında soru işaretleri doğuruyor. RMC Sport kanalının aktardığına göre, adli tabip Carlos Cassinelli mahkeme önünde verdiği ifadede, eski Arjantinli yıldızın 25 Kasım 2020'deki ölümünden önceki günlerde birçok uyarı işaretinin belirgin olduğunu söyledi.

Özellikle bacaklarda ve parmaklarda şişlik, nefes almada güçlük, horlama, yüksek tansiyon belirtileri ve kalp atışlarının hızlanmasını dile getirdi.

Kendisine göre, oluşturdukları risklere rağmen bu belirtilerin sebebini belirlemeye kimse çalışmadı.

Maradona'nın otopsisine katılan ve 2021 yılında mahkemenin oluşturduğu tıbbi komisyonda görev yapan doktor şunları ekledi: "Bu işaretler hakkında uyarıda bulunulabilirdi."

Carlos Cassinelli, eski oyuncunun sağlığının hastaneden çıkmasının ardından en az on gün boyunca kademeli olarak kötüleştiğine inanıyor.

Ayrıca tıbbi komisyonun onun çektiği acının süresini yaklaşık 12 saat olarak tahmin ettiğine, ancak bu tahminin mahkemede hâlâ tartışma konusu olduğuna işaret etti.

Akciğer ödemine bağlı bir kalp-solunum krizi sonucu altmış yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın bakımındaki rolleri nedeniyle sağlık alanında çalışan yedi kişi yargılanıyor.

Sanıklar herhangi bir sorumluluğu reddediyor ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. San Isidro'da dört ay önce başlayan davanın ağustos ayından sonrasına kadar süreceği tahmin ediliyor.