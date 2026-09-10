Çok da uzun olmayan bir süre önce FK Bodö/Glimt, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi’ndeki sürpriz takımına Norveç’in güneyinden bile oyuncu getirmekte zorlanıyordu.

“Oyuncular haritaya bakıyor ve bizim Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde olduğumuzu görüyorlardı. Bizde hava soğuk, rüzgarlı, sık sık yağmur yağıyor. Kuzeydeki bir sonraki büyük şehre arabayla on saat var. Güneydeki bir sonraki büyük şehre de”, diyor Frode Thomassen. Kışın şehirde güneş bir ay boyunca hiç görünmüyor.

Ve kim bilir, bugün yönetim kurulu başkanı olan ve modern futbolda aslında imkansız sayılması gereken FK Bodö/Glimt yükselişinin simalarından biri haline gelen Thomassen, futbolcu, spor yöneticisi ve üniversite profesörü olarak geçirdiği onlarca yılın ardından nispeten sıcak başkent Oslo’dan sonra, eğer Arktik Kuzey Norveç’te doğup büyümemiş olsaydı, belki de zamanında bu kulübe kendisi de katılmazdı.

Ancak 59 yaşındaki Thomassen, 2003’te memleketine geri döndü ve o dönem asansör takım olan FK Bodö/Glimt’te altyapı antrenörü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra akademi direktörü ve yönetim kurulu üyesi oldu. Kulüp 2010’da iflasın eşiğine geldiğinde tüm şehir takımla dayanışma gösterdi: Taraftarlar, sakinler, iş insanları, bölgede yaşayan balıkçılar para verdi, kulüp kendini kurtardı, sonraki yıllarda ise neredeyse yalnızca kendi yetiştirdiği oyunculara yönelindi.

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Bodö/Glimt son yıllarda kaç şampiyonluk kazandı?

Ancak asıl masal 2017’de başlıyor: FK Bodö/Glimt yine küme düştü, Thomassen CEO oldu ve Kjetil Knutsen adında, Norveç futbolunda bile pek tanınmayan bir isim yardımcı antrenörlüğe getirildi. O dönemde yıllık toplam gelir 4,2 milyon euroydu, bir Alman 3. Lig kulübünün cirosu o zaman bile bunun iki katıydı.

Takım hemen yeniden yükseldi, Knutsen de birinci adamlığa terfi etti. Gerisi tam anlamıyla ateşli bir rüya: 2019’da ikincilik, 2020’de ilk kez şampiyonluk, ardından 2021, 2023 ve 2024’te yeniden şampiyonluk. Bunun yanı sıra 2021/2022’de Konferans Ligi’nde macera ancak çeyrek finalde sona erdi, 2022/2023’te ilk kez Avrupa Ligi, 2024/2025’te Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gidildi, geçen sezon ise ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alındı ve Sporting Lizbon’a karşı çok güçlü bir ilk maçın ardından rövanştaki çöküşle ancak son 16 turunda elenildi - üstelik bundan önce Manchester City, Atletico Madrid ve Inter’i de yenmişlerdi.

Ve tüm bunlar, baskı ve koşu yoğunluğu yüksek, dinamik, sürükleyici ve sonuç odaklı ama asla sıradan olmayan bir futbol oynayan; hâlâ neredeyse tamamen Norveçlilerden oluşan ama giderek ülkenin dört bir yanından oyuncular barındıran bir takımla başarıldı. Avrupa’nın dışından dönenler de var: Geçen sezonun en golcü ismi, daha önce Milan ve Eintracht Frankfurt formaları giyen Jens Petter Hauge. Kaptan ise Lens’ten dönen Patrick Berg; babası Örjan Berg 1990’larda yıllarca İsviçre’de oynadı, 1992’de hatta Münih’te Löwen’de yarım sezon geçirdi ve bugün FK Bodö/Glimt’in sportif direktörü olarak görev yapıyor.

Thomassen’e kalırsa, yakında yabancı oyuncuların oranı da artabilir. “Elbette bulunduğumuz yer bizi hâlâ bir miktar sınırlıyor. Ama geliştik ve gelişmeye devam ediyoruz. Bence artık iyi bir adresiz ve tüm İskandinavya’dan oyuncular için ilgi çekici olabiliriz.” Kutup Dairesi, kışın güneşin olmaması falan bir yana.

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FK Bodö/Glimt’in başarısının sırrı ne?

Bütün bunların sonu nereye varacak? “Şu anda Instagram’da 750.000 takipçimiz var, bu sayı tüm diğer İskandinav takımlarından fazla. Bence herkesin en sevdiği ikinci kulüp olma potansiyeline sahibiz.”

Peki neden olmasın? FK Bodö/Glimt, yükselişte olan bir Avrupa liginden - bu yıl Bodö ve Viking Stavanger ile ilk kez iki Norveç kulübü Devler Ligi’nde yer alıyor - yükselişte olan bir futbol ülkesinden gelen sempatik ve yükselen bir takım.

Hikâye daha kötü olabilirdi. Ancak mutlak kült kulüplerden birine dönüşmek için gerekli şartlar, sportif başarıdan bağımsız olarak da mevcut.

Frode Thomassen, kulübün “kültür ve değerler” üzerine kurulu olduğunu söylediğinde bu, modern futbolda sıkça duyulan pazarlama söylemi gibi gelmiyor. “Bir yatırımcımız yok, özel bir sahibimiz yok. Bu kadar ticari hale gelmiş futbolda bunun ilgi çekici bir hikâye olduğunu düşünüyorum.”

Thomassen “ilgi çekici” diyor, “aslında imkânsız” demiyor, çünkü FK Bodö/Glimt’teki diğer yetkililer gibi o da izledikleri stratejiye oldukça inanıyor. “Burada kazanmak istediğimizden söz etmiyoruz ve kendimize hedefler koymuyoruz. Biz performanstan söz ediyoruz. Eğer iyi performans gösterirsek sonuçlar gelir”, diyor ve ekliyor: “Kulübün temsil etmesini istediğimiz dört temel değerimiz var: performans, gelişim, sadakat ve birlik. Çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz.”

Bodö/Glimt ile Bayern Münih’in ortak noktası ne?

Tüm bunlar ne kadar makul ve iyi düşünülmüş görünse de, özellikle futbolda, büyük başarıyı ve para kaynaklarını bir kez yakından gördükten sonra bir yapının değerlerini bir kenara atması ilk kez yaşanmazdı. Geçen mali yılda Bodö/Glimt, özellikle Avrupa’daki başarılı sezonların da etkisiyle yaklaşık 75 milyon euro ciro yaptı; bu, 2017’ye kıyasla bambaşka bir seviye.

Ancak Thomassen bundan etkilenmiyor ve Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde başarının kendilerini yozlaştırmasına izin vermeyeceklerine inanıyor. “Burada on yıldır aynı insan grubu görev yapıyor, burada olmaktan mutluyuz ve bu yolu adım adım birlikte yürüdük. Son dönemde riskler de aldık ama burada da hep küçük adımlarla ilerledik. Başarının tadını çıkarıyoruz ve kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz ama üzerimizde hiçbir beklenti hissetmiyoruz.”

Transfer piyasasında çılgın işler yapmak yerine yeni bir stat inşa ediliyor, Arctic Arena’nın gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Ayrıca bir futbol kulübü ve takımı olarak toplanan tüm bilgileri sağlıklı şekilde bir araya getirmek ve ardından bunlarla anlamlı, belki de kazançlı işler yapabilmek için yapay zekâ ve veri girişimlerine yatırım yapılıyor. Yani bir planınız varsa ve çılgın hayallerin peşinden koşmuyorsanız yaptığınız şey tam olarak bu.

Şimdi Kutup Dairesi’nin makul zirve fatihlerini yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk haftasında perşembe günü Bayern Münih deplasmanı bekliyor (TSİ 21.00, DAZN canlı). Ve bir bakıma Norveç ekibi Alman rekortmenine göz hizasında da bakabiliyor; sonuçta iki takım da kısa süre önce Ballon d’Or’da yılın takımı ödülüne aday gösterildi. Ama elbette benzerlikler burada bitiyor. “Bayern Münih bizim için çok özel bir maç olacak”, diyor Thomassen, “güzel bir test bizim için”. Umut ettikleri şey, rekabet edecek kadar iyi olmak. Ya olmazlarsa? “O zaman bundan bir şeyler öğrenmiş oluruz.”