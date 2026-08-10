Real Madrid, bu yaz Yan Diomande transferini gerçekleştirerek tarihinin en pahalı transferine imza attı. Leipzig'e 125 milyon euro ödedi.

Fildişi Sahilli oyuncu henüz sadece on dokuz yaşında, ancak buna rağmen profesyonel bir futbolcunun sahip olması gereken tüm niteliklere ve özelliklere sahip.

Onu Leganes'te çalıştıran Borja Jimenez şu açıklamayı yaptı: "Herkesi şaşırtacak".

Sözlerini "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle sürdürdü: "Birçok kişinin tanımadığı bir oyuncu; ondan sadece kısa görüntüler izlediler, ama bence cesaretiyle birçok kişiyi şaşırtacak".

Ve devam etti: "Maçın gidişatını değiştiren bir oyuncu; top ayağındayken sağ ayağını mı yoksa sol ayağını mı kullanacağını kestiremiyorsun", ki bu modern futbolda nadir bir özellik.

Şunları ekledi: "Oyuna çok fazla dolaysızlık ve birebir çalımlarda üstün bir yetenek katacak".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Durma yeteneğine sahip, yani topu tamamen durdurup rakibinin müdahale etmesini bekleyip ardından bir çalım atıyor".

Ardından oyuncunun Leganes yedek takımında bulunduğu günlerden bir hikaye anlattı: "Antrenmandan 15 ya da 20 dakika sonra bize zaten gösterdi... Bu oyuncunun yedek takımda ne işi olduğunu anlamadım".

Şöyle bitirdi: "Seviyesi o kadar yüksekti ki, olumsuz bir şey yaşanmasını önlemek ve sakatlanmasını engellemek için onu sahadan çıkarmaya karar verdiler".