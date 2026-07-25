Herkesi hayrete düşüren bir dille: Real Madrid'in yıldızı Mourinho hakkındaki "büyük sürprizi" açıkladı

Türk orta saha oyuncusu Arda Güler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimi altında çalışmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, geçen sezon sergilediği üstün performansın ardından Real Madrid ile geçireceği dördüncü sezonunun daha büyük bir gelişime sahne olacağını vurguladı.

Kraliyet kulübünün resmi medya organlarına açıklamalarda bulunan Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak muhteşem bir fırsat" ifadelerini kullanırken, Portekizli teknik direktörün ve teknik ekibinin talimatları açıklamadaki netliğini ve saha dışındaki büyük içtenliklerini övdü.

Dünya Kupası hayal kırıklığı sonrası dönüş

24 yaşındaki Türk oyuncu, Türkiye'nin turnuvaya grup aşamasında veda ettiği hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası katılımının ardından çıktığı iznin sonunda, bu hafta Valdebebas Spor Kenti'ndeki antrenmanlara katıldı.

Güler, akıcı bir İspanyolcayla şunları ekledi: "Memleketimi özledim. Sahada her zaman daha iyi bir performans sergilemek için çalışmaya başladığım için çok mutluyum." Oyuncu, sezon öncesi hazırlık döneminin fiziksel yönün yanı sıra Mourinho'nun taleplerini dinleme ve onlardan öğrenmeye odaklandığını belirtti.

Durmak bilmeyen hırs

Ankara doğumlu orta saha oyuncusu, geçen sezon sergilediği üstün performansın ardından merkezi bir rol oynamaya devam etmeyi umuyor. Güler, Real Madrid saflarında sürekli olarak iyi bir seviyeyi koruyabilen az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Güler açıklamalarını şöyle tamamladı: "Çok şey öğrendim ve çok gelişim gösterdim, ancak hevesim asla değişmedi. Tıpkı ilk günümde olduğu gibi her şeyi kazanmak ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum."