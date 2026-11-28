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Tarihi bir bireysel performans, zor günler geçiren Fransız ligi ikincisine farklı bir galibiyet, yeni teknik direktörüne ise gecikmiş bir göreve başlangıç hediyesi getirdi.

Bazı günler her şey yolunda gider. Bazı günlerse pek öyle olmaz. Lens, 2026/27 sezonunda şimdiye kadar ikinci türden günleri açıkça daha fazla yaşadı. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdikten sonra bu sezon ligde oldukça inişli çıkışlı bir performans sergileyen kuzey Fransa ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de rakiplerinin gol yağmuruna tuttuğu takım hâline geldi. Birkaç hafta önce evinde Como karşısında aldığı feci 1-9'luk yenilgi hâlâ hafızalarda.

Saha dışında da işler sahadaki kadar karışık. Dino Toppmöller, kulüp içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle üç ay bile dolmadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı ; yerine gelen Yannick Cahuzac ise görevde 60 gün bile kalamadı. Ardından Didier Digard geldi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Digard, RB Leipzig deplasmanında son dönemdeki düşüşü durduramadı ve 3-1'lik yenilgiyle döndü .

Cumartesi günü de Racing Club için işler iyi başlamadı. Angers deplasmanında Amine El Ouazzani, ev sahibi ekibi Lens karşısında iki kez öne geçirdi (20 ve 48. dakikalar). Arada eski takımına karşı Abdallah Sima skoru 1-1'e getirdi (43. dakika).

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Senegalli oyuncunun ikinci yarıda Ligue 1 tarihine geçeceğini o anda öngörmek elbette mümkün değildi. 25 yaşındaki futbolcu, 1-2'lik skoru 5-2'ye çevirmek için 15 dakikadan yalnızca biraz fazla süreye ihtiyaç duydu. Üstelik Sima bunun için sadece dört kez topa dokundu: Uzak köşeye vurup skoru 2-2 yaptı (64. dakika), yerden gönderdiği topla takımını 3-2 öne geçirdi (70. dakika), yakın mesafeden skoru 4-2'ye taşıdı (76. dakika) ve son olarak kafayla 5-2'lik sonucu belirledi (81. dakika).

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Böylece beş gollük performansını tamamladı. Veri sağlayıcısı Opta'ya göre bu, Ligue 1'de son 40 yıldaki ikinci beş gollük performanstı. Bir maçta en son beş gol atan oyuncu, 2014'te Nice formasıyla Guingamp karşısında coşan Brezilyalı Eduardo'ydu.

Abdallah Sima tarihi performansı hakkında ne söyledi?

"Bu olağanüstü bir şey. Ben sadece gol atmak istiyordum ama bunun gerçekleşme biçimi olağanüstü. Bunu sonsuza kadar hatırlayacağım" diyen Sima, performansının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkese ve her zaman yanımda olan anneme teşekkür ediyorum. Topu herkese imzalattım ve ona iyi bakacağım. Ama bu top takımın topu, çünkü beş golü ancak onlar sayesinde attım."

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Lens, 12 maçta topladığı 17 puanla artık dengeli bir bilançoya sahip ve puan tablosunun üst yarısına yükseldi. Sima ise yedi maçta altı gole ulaştı.