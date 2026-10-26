“Herkese hayır dedim!” Nico Williams, Athletic Club’da kalmak için PSG, Arsenal ve Barcelona’yı reddettiğini açıkladı

Athletic Club yıldızı Nico Williams, geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara resmen açıklık getirdi ve Bilbao'da kalmak için Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarının tekliflerini geri çevirdiğini doğruladı. İspanya millî takım oyuncusu, çocukluğundan beri formasını giydiği takımda uzun yıllar kalmaya karar vermeden önce Premier League, Ligue 1 ve La Liga kulüplerinden ciddi ilgi gördüğünü kabul etti.

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Avrupa devlerine ret

Williams, kendisine gösterilen ilginin gerçek boyutunu açıklayarak San Mames'ten olası ayrılığına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara son verdi. Getafe karşısında alınan farklı 4-0'lık galibiyetin ardından konuşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, önceki üç yaz transfer döneminde Bask Bölgesi'nden ayrılmak için birden fazla fırsat yakaladığını anlattı.

İspanyol oyuncu, hakkında yoğun transfer iddialarının ortaya atıldığı dönemde kendisini kadrosuna katmaya çalışan takımlar konusunda oldukça açık konuştu. Williams, basın toplantısında gazetecilere, "Burada kalmak istediğimden hiçbir zaman şüphe duymadım" dedi. Kararının kapsamını da şu sözlerle açıkladı: "Barcelona olsun, PSG, Arsenal ve daha birçok kulüp olsun, burada kalmak için hepsine 'hayır' dedim."





Menajeriyle ilgili tartışmaya yanıt

Kanat oyuncusunun bu açıklaması, temsilcisiyle arasında hafif bir görüş ayrılığının yaşandığı dönemde geldi. Menajeri Felix Tainta, kısa süre önce 2024 yazında Barcelona ile görüşmelerin oldukça ilerlediğini öne sürmüş ve Katalan kulübünün oyuncuyu tescil ettirebileceğine dair garanti verememesinin anlaşmayı sonuçta engellediğini ima etmişti. Ancak Williams, son sözü söyleme yetkisinin yalnızca kendisine ve yakın çevresine ait olduğunu açıklamakta gecikmedi. Olası ayrılığına ilişkin anlatının ailesi dışındakiler tarafından bir ölçüde yanlış aktarıldığını belirterek bu iddialara doğrudan yanıt verdi.

Kanat oyuncusu, "Felix'in sözleri yanlıştı, işler öyle değil" diyerek ses getiren açıklamalarıyla kendi hikâyesini bizzat anlatmak istediğini belirtti. Kararın, kardeşi Inaki ve ebeveynleriyle birlikte aldığı kişisel bir karar olduğunu vurguladı. Bilbao'da kalması için iradesi dışında kendisine hiçbir zaman baskı yapılmadığını söyleyen Williams, "Karar vermem için kimse başıma silah dayamadı" dedi. Böylece sözleşmeden doğan yükümlülükler veya Athletic yönetiminin dışarıdan uyguladığı baskı nedeniyle kalmaya zorlandığı yönündeki söylentileri fiilen susturdu.

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Bilbao projesine bağlılık

Geleceğine ilişkin belirsizlik artık ortadan kalkmışken Williams, San Mames'te on yıl boyunca başarıya damga vurmayı hedefliyor. Kanat oyuncusu kısa süre önce 2035'e kadar sürecek çarpıcı bir sözleşme uzatmasına imza attı. Bu anlaşma, modern futbol tarihindeki en uzun vadeli bağlılıklardan birini temsil ediyor.

Williams, saha dışında da dijital platformlarda sıkça karşılaşılan gürültüye kulak asmamak istediğini dile getirdi. "Sosyal medya gerçek hayat değil" diyen oyuncu, Bask Bölgesi'ndeki genç nesil için olumlu bir örnek olmaya odaklanmayı tercih ettiğini anlattı. Kalma kararıyla yerel bir simge olarak konumunu pekiştiren Williams, devasa bonservis bedellerinin ve devlet destekli kulüplerin damga vurduğu bir çağda bile futbolda romantizmin hâlâ var olduğunu gösterdi.