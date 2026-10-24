Özil, İstanbul Başakşehir ile Zenit St. Petersburg arasındaki bir veteran maçına konuk oldu. 2014 dünya şampiyonu, İstanbul ekibinin 3-2'lik galibiyetinin ardından net bir siyasi mesaj vermek ve FIFA'ya bir çağrıda bulunmak için söz aldı.

Özil, "Futbol her zaman barışa hizmet etti. İnsanların kökenini ve inancını dikkate almadığımız sürece futbol, insanları her zaman bir araya getirdi. Bildiğiniz gibi İsrail takımlarına ambargo uygulanmadı ama Rus takımlarına uygulandı" dedi.

Bu nedenle FIFA'ya "çifte standardı bir kenara bırakıp herkese eşit davranmaları" çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuka aykırı saldırısının ardından FIFA ve UEFA, Rus takımlarına yaptırım uygulayarak onları organizasyonlarından men etmişti. Özil ise şimdi bu tedbirlerin kaldırılmasını savundu.

İki kulübün siyasi bağlantıları da özellikle dikkat çekiyor: Zenit St. Petersburg'un Kremlin lideri Vladimir Putin'in desteğini aldığı söylenirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir taraftarı olduğu ve Özil ailesini de çok yakından tanıdığı belirtiliyor. Hatta 38 yaşındaki Özil'in çocukları cumhurbaşkanına 'dede' diye hitap edebiliyor.

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Özil'in kendisi de geçmişte defalarca siyasi hedefler peşinde koştu. Geçen yıl parti üyeleri tarafından Erdogann'ın katı muhafazakâr-İslamcı çizgideki partisi AKP'nin yönetim kuruluna seçildi. AKP, 'Adalet ve Yükseliş Partisi' anlamına geliyor.