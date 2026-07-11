Herkese bir araba… Dünya Kupası’nın ardından Mısır milli takımına Birleşik Arap Emirlikleri’nden lüks bir hediye

Mısır milli takımı heyeti, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’na veda ettikten sonra, her bir üyesine lüks birer otomobil hediye edildi.

Mısır Milli Takımı, geçen Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

BAE'li iş adamı Khalaf Ahmed Al Habtoor, "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, Dünya Kupası'ndaki tarihi başarılarının ardından Mısır milli takım heyetinin her bir üyesine birer "Mitsubishi" otomobil hediye edeceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Al Habtoor Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Khalaf Ahmed Al Habtoor’un talimatıyla, Grup, Mısır Futbol Federasyonu ile temasa geçti. ve Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda sergilediği onurlu performansa takdir olarak, Mısır Milli Takımı heyetinin her bir üyesine birer Mitsubishi otomobil hediye edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu performans, milyonları mutlu etti, Mısır'ın adını yüceltip tüm Arapların kalbine sevinç getirdi."

Ayrıca şunları ekledi: “Bu girişim, oyuncular, teknik, idari ve sağlık ekibi üyeleri dahil olmak üzere milli takım heyetinin tüm üyelerini kapsıyor; bu, onların çabalarına takdirimizi göstermek ve başarının takım çalışmasının meyvesi olduğuna olan inancımızı ifade etmek içindir.”

Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri’li iş adamı şunları söyledi: “Bugün Mısır’ın sevinci, tüm Arapların sevincidir. Bu milli takımın sergilediği performans her türlü takdiri hak ediyor ve uluslararası platformlarda Arap bayrağını yüksekte dalgalandıranları kutlamak bizim görevimizdir. Onlara, Mısır’ın ismine ve konumuna yakışır daha fazla başarı ve zaferler diliyorum.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu hediye, vatanlarını onurlandıran, taraftarlarını mutlu eden ve her Arap’a azim, kararlılık ve mücadele ruhu konusunda bir ders veren Mısırlı kahramanlarımıza olan sevgimizin ve takdirimizin bir ifadesidir.”

Son olarak şunları söyledi: “İnanç, takım ruhuyla çalışmak ve maçın son düdüğüne kadar mücadele etmenin başarıları yaratan değerler olduğunu kanıtladınız. Gelecek sizin önünüzde ve bu Dünya Kupası’nda sergilediğiniz performans, Mısır futbolunun daha fazla başarıya imza atabileceğini teyit ediyor.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı 2026 Dünya Kupası sırasında tarihe geçen birçok başarıya imza attı; bunlardan bazıları, tarihindeki ilk galibiyet, ilk kez grup aşamasını geçme ve ayrıca tarihte ilk kez eleme turunu geçme başarılarıdır.