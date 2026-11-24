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Gustavo Varela, bu sezon Serie A'nın açık ara en büyük sürprizi. Dün Monza'nın Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta da 2005 doğumlu Portekizli oyuncu, attığı iki golle göz doldurdu. Bu performansın özeti, harika bir topuk vuruşuyla kaydettiği ikinci golüydü. Dünkü iki golüyle Varela, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı ve şu anda gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada ise 12 golle Donyell Malen var.

INTER İLK SIRADA

Inter sportif direktörü Dario Baccin'in Monza-Fiorentina maçını izlemek için Brianteo'da olduğunu ve Inter'in şu anda Portekizli santrfor için yarışta ilk sırada yer aldığını daha önce aktarmıştık. Ancak İtalya'da Varela'yı önce ocak ayında, ardından gelecek yaz transfer etmek için takip eden tek kulüp Inter değil. Hücum hatlarına yeni oyuncular ve daha fazla gol gücü katmak isteyen Juventus ile Napoli de yarışta.

JUVENTUS VE NAPOLI

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Fabrizio Romano son durumu şöyle anlatıyor: “Monza, Varela'yı 2-3 milyon avroya aldı. Benfica'nın onun için teklifi eşleştirme hakkı var ancak geri satın alma hakkı yok. Onu geri almak için belirlenmiş bir bedel ödeyemez ama başka bir takım Monza'ya teklif yaparsa Portekiz kulübünün bu teklifi eşleştirmek için beş günü var. Aksi takdirde gelecekteki satıştan elde edilecek kârın %20'sini alacak. Ancak Benfica teklifi eşleştirse bile Varela ile ayrıca anlaşmak zorunda; oyuncu otomatik olarak geri dönmeyecek.” Bu sözler TuttoJuve.com'da yer aldı.

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“Onunla ilgili gerçekten çok fazla hareketlilik var, pek çok takım sıraya girmiş durumda. Inter, Dario Baccin ve Simone Lo Schiavo ile onu dördüncü kez izlemeye gidiyor. Romano sözlerini şöyle sürdürüyor: Napoli ve Juve uzun süredir ilgileniyor. Napoli, oyuncunun temsilcileriyle birçok kez görüştü ve aralarındaki ilişki çok iyi. Manna, aynı menajerlik şirketinden Rafa Marin ve Alisson Santos'u transfer etti. Juve de Varela için temaslarda bulundu. Monza onu ocak ayında satabilir; bu son derece gerçekçi bir seçenek. 30-35 milyonluk bir paket teklif gelirse transfer ocak ayında tamamlanabilir. Inter durumu not etti ama dört forveti olduğunu söylüyor ve şu an için Varela'yı yaz dönemine yönelik bir yatırım olarak görüyor. Napoli ve Juve'nin ocak ayı için ihtiyacı daha acil.”

BÜTÇE VE FİNANSAL FAIR PLAY

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Varela'nın transfer durumunu Gianluca Di Marzio da değerlendiriyor: “Monza, elindeki sportif ve ekonomik değeri en iyi şekilde kullanmanın zamanının geldiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle yüksek bir bedelle satışı ciddi biçimde değerlendirmekten kaçınmayacak. Satıştan elde edilecek 25-30 milyonluk, belki de daha yüksek bir tutar, kadroyu daha da güçlendirmek için bu yaz yapıldığı gibi birden fazla oyuncu almaya yarayacak.”

“Inter onu takip etmeyi sürdürüyor, Arsenal ve Barcelona da ilgileniyor. Di Marzio, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle ekliyor: Oyuncuyu şimdi almaya daha çok ihtiyaç duyan kulüpler Juventus ve Napoli. Ancak bütçe ve finansal fair play açısından uymaları gereken kısıtlamaları en fazla olan iki kulüp de onlar. Dolayısıyla TuttoJuve.com'un aktardığı üzere, bu kadar yüksek bir bedeli hemen ödeyerek transfer görüşmelerini yürütmeleri pek olası görünmüyor. Bu hafta Varela'nın temsilcileriyle Monza arasında, oyuncuyu isteyen takımları görüşmek üzere bir toplantı yapılacak.”