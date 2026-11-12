“Herkes onun takıma nasıl geri döneceğini düşünüyor”: Alan Shearer, Arsenal'ın yaz transferini Premier League'de sezonun şu ana kadarki en iyi oyuncusu olarak gösterdi

Alan Shearer, Premier League'de şu ana kadar sezonun en iyi oyuncusu olarak Ezri Konsa'yı seçti. Shearer, Arsenal'ın yazın kadrosuna kattığı oyuncunun o kadar iyi performans gösterdiğini söyledi ki William Saliba'nın yokluğunu kimsenin fark etmediğini savundu. İngiliz savunmacı, Mikel Arteta'nın liderlik koltuğundaki takımının ligdeki tüm maçlarında forma giydi. Saliba'nın sırt sakatlığının ardından dönüşünün yaklaşması, Arsenal'ı ilk 11 için önemli bir karar vermek zorunda bırakıyor.

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Shearer, Konsa'yı şimdiden sezonun oyuncusu ilan etti

Alan Shearer, Konsa'nın Arsenal'deki etkileyici başlangıcının ardından bu sezon Premier League'in en dikkat çekici oyuncusu olduğuna inanıyor. 29 yaşındaki oyuncu, yazın Aston Villa'dan 55 milyon sterlinlik transferini tamamlayarak Villa Park'ta Avrupa Ligi zaferi de yaşadığı yedi yıllık dönemini noktaladı.

Betfair'e konuşan Shearer, "Bence şu ana kadar sezonun oyuncusu Ezri Konsa" dedi. Konsa şimdiye dek yalnızca bir maç kaçırdı ve Arteta'nın takımının zirvede beş puanlık fark yakalamasına yardımcı oldu.

Konsa, Arsenal'a Saliba'nın sakatlığını unutturdu

Arsenal, Konsa'yı kısmen geçen yazki Dünya Kupası'ndan ciddi bir sırt sakatlığıyla dönen Saliba'nın yokluğunu telafi etmek için transfer etti. Ancak İngiltere millî takım oyuncusu, son şampiyona Saliba'nın yokluğunu neredeyse unutturdu.

Shearer sözlerini şöyle sürdürdü: "Arsenal'ın savunma performansına ve Konsa'nın savunmadaki performansına baktığınızda, William Saliba'nın yokluğundan neredeyse hiç söz etmediğimizi düşünüyorum. Ondan yalnızca son iki haftada bahsettik. Bunun nedeni de Konsa o kadar iyi oynadı ki herkesin Saliba'nın takıma nasıl geri döneceğini düşünmesi."

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Ferdinand, Arteta'yı büyük bir sorun konusunda uyardı

Rio Ferdinand da kısa süre önce YouTube kanalında aynı noktaya değindi: "Mikel Arteta'nın bir sorunu var, hem de artık çok büyük bir sorunu var. William Saliba iyileştiğinde ne yapacak? Ezri Konsa dörtlü savunmaya girdi ve sanki on yıldır oradaymış gibi görünüyor."

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Eski Manchester United savunmacısı sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir sorun ama Mikel Arteta'nın keyif almasını umduğum bir sorun çünkü takımda yer almak için mücadele eden iki üst düzey stoperi var. Böyle bir durumda olmak iyi. Bence Konsa'yı zaman zaman sağ bekte göreceğiz."

Brighton takibini sürdürürken Arsenal, Newcastle deplasmanına gidiyor

Arsenal, millî aranın ardından St James' Park'ta Newcastle'a karşı zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Saliba ise sahalara dönmeye yaklaşıyor. Ligde oynadığı 10 maçın yedisini kazanan Brighton ikinci sırada.

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Shearer, Brighton'ın yarıştan kopmayacağını düşünüyor. "Brighton, bu sezon şampiyonluk yarışında Arsenal'ın en büyük rakibi olabilir" dedi. "Yarıştan kopacaklarını sanmıyorum."