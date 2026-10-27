Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın amcası, Ballon d'Or ödülünün yeğeni yerine Harry Kane'e verilmesi kararını kamuoyu önünde eleştirdi. Gerçek futbolseverlerin Bayern Münih ve İngiltere'nin forvetini değil, özellikle yeğenini izlemek için para ödediğini öne sürerek tartışma yarattı.

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Kane en büyük bireysel ödülü kazandı

Kane, pazartesi akşamı Londra'daki Palladium Theatre'da tarih yazdı. Bayern'in forveti, 2001'de Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oldu. Prestijli ödülün sahibi, Brezilyalı efsane Ronaldo kazananın Kane olduğunu açıklayana kadar sır gibi saklandı.

Real Madrid ve Fransa millî takımının forveti Kylian Mbappe ikinci sırada yer aldı. Barcelona'nın kanat oyuncusu Yamal ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Kane kupayı alırken 19 yaşındaki oyuncunun üzgün olduğu açıkça görülüyordu. Ancak İspanyol millî futbolcu Yılın Genç Yeteneği ödülünü üst üste üçüncü kez kazanmayı başardı.

Yamal'ın amcasından Kane hakkında sert sözler

Nihai oylama sonuçları Yamal'ın ailesini memnun etmedi. El Larguero'ya konuşan amcası Abdul Abdellaoui, yeğeninin göz ardı edildiğini düşündüğünü ve bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Abdellaoui, Barcelona yıldızının ilk Ballon d'Or ödülünün elinden alındığını savundu.

Abdul, “Yeğenim olağanüstüydü, dünyanın en iyi oyuncusuydu, bunu herkes biliyor” dedi. “Futbolu seviyorsanız Harry Kane'i değil, Lamine'i izlemeye gidersiniz. Harry Kane harika bir golcü ama sahada parlayan en iyi oyuncu Lamine.”

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Yaş, oylamada önemli bir etken oldu

Yamal, hem kulübü hem de ülkesi adına olağanüstü bir yıl geçirdi. Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olduktan sonra yaz aylarında İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde başrol oynadı. Bu önemli kupalara rağmen Abdul, yeğeninin yalnızca genç yaşı nedeniyle göz ardı edildiğine inanıyor. Ona göre oy verenler bunun yerine deneyimli İngiltere kaptanını ödüllendirmeyi seçti.

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Abdul, “Lamine genç olduğu için sürekli ‘Daha zamanı var, 19 yaşında’ diyorlar ve bu yüzden ödülü ona vermiyorlar” diye açıkladı. “Harry'nin futbol oynayacağı sadece üç gün kalmışken ‘Hadi, ödülü ona verelim’ diyorlar. O [Yamal] Dünya Kupası'nı, La Liga'yı, Süper Kupa'yı kazandı, çok iyi oynuyor.”

Gözler gelecekteki Ballon d'Or başarısında

Sonuç Yamal için büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da yükselişi baş döndürücü bir hızla sürüyor. Gelecek vadeden kariyerinin bir noktasında en büyük ödülü kazanması bekleniyor.

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Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, hayal kırıklığını artık kulüp futboluna yönlendirecek. Koleksiyonuna yeni kupalar eklemeye odaklanırken Kane'e karşı ödülü kaçırmanın üzüntüsünün kısa süreceği düşünülüyor.