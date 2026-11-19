Herkes Hamza Abdelkarim'in Barcelona'da sezonun sürprizi olmasını bekliyordu. Genç bir forvet; gol attı, hazırlık döneminde parladı ve kulüp onu 7 milyon euroya satın aldı. Ancak yalnızca 12 dakika süre aldı ve bu durum dünya basınını genç Mısırlı forvetin nerede kaybolduğunu araştırmaya itti.

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"Foot Mercato", Mısırlı forvetle ilgili kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre geçen yaz Hans Flick yönetimindeki Barcelona kadrosunda potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak görülen Hamza Abdelkarim, Katalonya'daki futbol sahnesinden adeta kayboldu.

Geçen yaz Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından birçok gazeteci ve yorumcu, Hamza Abdelkarim'in 2026-2027 sezonunda Barcelona kadrosunda bir rol üstleneceğine ikna olmuştu.

Elbette ilk 11 oyuncusu olarak değil; ancak pek çok kişi, Hans Flick yönetiminde forvet mevkiinde ikinci ya da üçüncü seçenek olarak bir miktar süre alacağını öngörüyordu.

Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmasının ardından sezon öncesi hazırlık döneminde sergilediği performansın da son derece umut verici olduğunu belirtmek gerekir.

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Aynı şekilde Barcelona'nın altyapı takımlarındaki ilk ayları da başarılı geçti ve bu durum kulüp yönetimini yazın başında, toplam değeri yaklaşık 7 milyon euro olan satın alma maddesini devreye sokmaya yöneltti.

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Ancak Fransız siteye göre birkaç aylık rekabetin ardından Hamza Abdelkarim'in gözlerden uzak kaldığı açıkça ortaya çıktı. 18 yaşındaki forvet bu sezon yalnızca 12 dakika forma giydi ve bu süre iki maça yayıldı: Ağustos sonunda Rayo Vallecano'ya karşı ve ekim başında Getafe'ye karşı.

Bu durum kuşkusuz endişe verici. Özellikle Barcelona'nın rakiplerine üst üste farklı mağlubiyetler yaşatmasının ardından, Hansi Flick'in forvetlerini dinlendirip Mısırlı oyuncuya biraz süre verme fırsatı olabilirdi.

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Foot Mercato önemli bir soru sordu: Endişelenmeli miyiz? Mutlaka değil. Kulübün gözünde bu durum, oyuncunun en üst seviyede öğrenme ve uyum sürecinin bir parçası.

Hans Flick'in teknik ekibi, oyuncunun ceza sahası içindeki bitiricilik becerisine ve futbol zekasına güveniyor; ancak onu korumak ve riske atmamak istiyor.

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Barcelona, oyuncunun antrenmanlarda yıldız isimlerle birlikte, medyanın baskısından uzak bir şekilde sakin sakin gelişmesini tercih ediyor. Kulüp ayrıca onun becerilerini Barcelona'nın oyun felsefesine uygun şekilde geliştirmek istiyor.

Bu nedenle, ona forma şansı verebilecek birçok kulüp teklifte bulunmasına rağmen Barcelona bu kış oyuncuyu kiralama seçeneğini devre dışı bıraktı.

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Ancak Barcelona'da Hamza Abdelkarim ile ilgili hiçbir sorun olmadığı açık. Aksine, Katalan basınının aktardığına göre kulüp, oyuncunun bu seviyeye ulaşmasını beklemiyordu.

Sözleşmesinin, imzalamasından sadece birkaç ay sonra uzatılması da olası teklifleri geri çevirmenin bir yolu olarak bundan kaynaklanıyor.

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Barcelona'da futbol koordinatörü olarak görev yapan ve genç yeteneklerin gelişimini yakından takip etmekten sorumlu Bojan Krkić şunları söyledi: "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak. Bu gol içgüdüsüne sahip oyuncular bulmak zor ve o burada, bizde."

Görüldüğü üzere Hamza Abdelkarim'i sezon sonuna kadar pek fazla görmeyeceğiz; ancak önümüzdeki yıllarda Barcelona'nın as forveti olabilir.

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Barcelona, Hamza'nın şu anda gerçek bir yapılanma döneminden geçtiğini düşünüyor. Bu, her şeyi öğrendiği bir aşama: topsuz hareket, karşı pres, dar alanlarda oyun ve Camp Nou taraftarının baskısı altında oynamak.

Flick, 18 yaşındaki bir oyuncuyla aşamaları hızla atlamanın yeteneğini yok edebileceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden ona yeterli zamanı tanımayı ve gerçek fırsatı geldiğinde tamamen hazır olmasını sağlamayı tercih ediyor.