Al Ahly, bugün perşembe günü resmi bir açıklama yayınlayarak El Kanat ile berabere kalmasının ardından ilk takım oyuncularına cezalar verdiğini duyurdu.

Al Ahly, dün çarşamba günü Mısır Premier Ligi'nde El Kanat ile karşılaştığı maçta mağlubiyetten kurtuldu. 90+3. dakikaya kadar geride olan takımda Faslı Aşraf Dari, 3-3'lük beraberlik golünü kaydetti.





Al Ahly bugün yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Futbol direktörü Kaptan Vael Cuma, dünkü maçın ardından oyunculara iki katı para cezası verilmesine karar verdi."



Açıklamada şöyle devam edildi: "Vael Cuma, bu sabah teknik direktör Hüseyin Ammuta'nın da katılımıyla takımla uzun bir toplantı yaptı ve birçok oyuncunun bilinmeyen nedenlerle teknik ve fiziksel seviyelerinin uzağında bir görüntü vermesiyle ilgili noktaları netleştirdi."

Açıklama şu sözlerle tamamlandı: "Vael Cuma, önümüzdeki dönemin hiçbir unsurdan ihmali kaldırmayacağını, herkesin sunduğu performans konusunda kendini gözden geçirmesi gerektiğini ve Al Ahly'nin hiçbir oyuncuya bel bağlamayacağını vurguladı."







