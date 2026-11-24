Ligue 1'de sevilmeyen taraf olmayı benimsedi

Marsilya'da üzerindeki yoğun ilgiye kısa sürede alışan Weah, kulübün kutuplaştırıcı imajında kendine özgü bir motivasyon kaynağı buldu. Daha önce Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giyen kanat oyuncusu, dışarıdan gelen baskının ve medyada kulüp hakkında çizilen tablonun takımın kararlılığını artırdığına inanıyor. Weah, gazetecilerin takıma yaklaşımının sahadaki sonuçlara göre belirgin biçimde değiştiğini belirterek Vélodrome ekibinin tökezlemesini isteyenler olduğunu öne sürdü.

Weah, yakın zamanda The Guardian'a verdiği röportajda şöyle dedi: “Medyadaki birçok kişi Marsilya'nın kaybetmesini istiyor, yüzde 100. Kaybettiğimizde herkes üzerimize geliyor, kazandığımızda ise kimse hakkımızı vermiyor. Marsilya nefret edilen bir kulüp ve kazandığınızda nefret edilen bir kulüpte oynamaktan daha iyi bir şey yok. Nefret edilen tarafta olmayı seviyorum çünkü bu, insana gidip başarılı olma ve bir şeyler kazanma dürtüsü, isteği ve açlığı veriyor.”

Amerikalı futbolcunun Fransız futboluna ilişkin değerlendirmesine göre Marsilya'ya duyulan tepki, kulübün sezona karmaşık bir başlangıç yapmasına rağmen Weah'nın bu kuşatılmışlık duygusuyla başarılı olmasına yardımcı oldu.

Liderlik ve ligde yeniden yükseliş

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Weah'nın Fransa'daki etkisini gören teknik direktör Bruno Genesio, 26 yaşındaki futbolcuya bu yılın başlarında kaptanlık pazubandını verdi. Pierre-Emile Hojbjerg'in yazın Newcastle United'a transfer olmayı reddederek kulüpte kalması, bu kararı dikkat çekici kılan saha dışı gelişmeydi.

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Weah, paylaşılan liderliği harika bir şey olarak nitelendirdi. Amerikalı hücum oyuncusu, teknik direktörü Genesio gibi kendisinin de sakin ve geleceğe odaklanan biri olduğunu söyleyerek aralarında ortak bir yön bulunduğunu belirtti.

Marsilya'nın düşme hattında bulunduğu zorlu bir dönemin ardından gelen beş maçlık galibiyet serisi, takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine taşıdı. Weah, taraftarların alın teriyle kazandıkları parayı takımı izlemek için harcadıklarından çok talepkâr olduklarını kabul etti. Kulübün yenilmesinin bütün şehrin havasını etkilediğini, kazanmasının ise şehri canlandırdığını anladığını söyledi.

ABD Milli Takımı'na dönüş yolu

Milli takım cephesinde Weah, kendi ülkesinde düzenlenen zorlu 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir geçiş döneminden geçiyor. Turnuvada yalnızca Türkiye'ye kaybettikleri bir maça ilk 11'de başladı ve o zamandan beri milli takımda forma giymedi. Kanat oyuncusu, yaz aylarında yaşadığı güçlükleri açıkça anlatarak fazla düşündüğünü ve bulduğu sınırlı fırsatlarda ayaklarının kendisini dinlemediğini itiraf etti.

Mauricio Pochettino'nun kısa süre önce Manchester United'a gitmek üzere ABD Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla Weah'nın 54. kez milli formayı giyme yolu, henüz belirlenmemiş bir halefin yönetiminden geçiyor. Yine de Weah takımın geleceğine iyimser bakıyor.

Weah, milli takımdaki yeri için girişimde bulunmayacağını, kulüpteki performansıyla kendini göstermek istediğini vurguladı. Milli takımdaki durumuna ilişkin, “Hiçbir şeyi zorlamak ya da yalvarmak istemiyorum. Bulunduğum yerde iyiyim. Milli takıma geri dönersem, bunun ne zaman olacağını bilmiyorum, giderim. Yüzde 100 kulüp futboluna odaklandım” dedi.