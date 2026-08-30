Arnold Bruggink, Noah Fernandez’in PSV’deki gelişiminden son derece etkilenmiş durumda. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında ESPN ekranlarında, Eindhoven ekibinin A takımında genç yaşta ortaya koyduğu performans nedeniyle bolca övgü aldı.

Bruggink, PSV’nin FC Groningen’e karşı oynadığı son maçı (5-1 galibiyet) yeniden izledi ve bu sırada özellikle Fernandez’e dikkat etti. “Noah Fernandez on sekiz yaşında, ama bir orta saha olarak nasıl oynadığına bir bakın. Onunla ilgili hoşuma giden şey şu: Orta saha oyuncusu olarak topu alıp yine geri oynayabilirsin diye de düşünebilirsin. Ama o tam tersine dripling yapıyor, çünkü aynı zamanda hızlı da.”

FC Twente’nin eski teknik direktörüne göre Fernandez, sürekli olarak bir kişi fazla yaratmasını sağlayan özelliklere sahip. “Gerçekten adam geçebiliyor ve ardından da oyunun genelini görebiliyor. Sayısal üstünlüğü gerçekten değerlendirebiliyor” diyen Bruggink, özellikle PSV’li oyuncunun yaratıcılığına hayran.

Bruggink ayrıca Fernandez’in her zaman en bariz çözümü seçmediğini de görüyor. “Bazen yaratıcı çözümü seçiyor, belki o anda her zaman en iyi çözüm değil. Ama aynı zamanda mücadele ediyor ve gerçekten ayakta kalıyor. On sekiz yaşındaysan ve herkes topu sana veriyorsa, o zaman gerçekten özelsindir.”

Analiste göre Fernandez özellikle dar alanlarda büyük etki yaratıyor. “Tam da o alanda sayısal üstünlük yaratabiliyor. PSV’de genelde en kalabalık olan bölgelerde, bir kişi fazla olmayı sağlamayı başarıyor.” Bruggink, bunun onu genç yaşta şimdiden özel kılan bir kalite olduğunu düşünüyor.

Bruggink bu noktada Fernandez’in geride bıraktığı rekabete de dikkat çekti. “Bu anlamda PSV’nin iki flaş transferini ilk 11’in dışında tutuyor. O daha 18 yaşında. Gerçekten inanılmaz büyük bir yetenek ve bu ilgiyi hak ediyor. Çünkü elbette sık sık Ajax’ın yeteneklerinden ve daha neler nelerden bahsediyoruz.”

Bruggink’e göre takım arkadaşlarının ona duyduğu güven, Fernandez’in artık hangi konuma geldiğini her şeyiyle ortaya koyuyor. “Herkes topu ona veriyor. Perisic de ona pas atıyor. Topun onda güvende olduğunu biliyorlar ve her zaman bir şey oluyor. Bence gerçekten muhteşem bir oyuncu.”