Yarın perşembe günü tüm gözler, İsviçre'nin Lozan kentine çevrilecek. Burada Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) oturumu başlıyor ve 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile Senegal arasında oynanan ve tartışmalı olaylara sahne olan maça ilişkin dava ele alınacak. Maçın üzerinden aylar geçmesine rağmen dosya hâlâ açık durumda.

Yarınki oturum, iki taraf için de büyük önem taşıyor. Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Temyiz Komitesi'nin aldığı ve Senegal'i şampiyonluk unvanından mahrum bırakarak Mart 2026 itibarıyla Fas'a galibiyeti veren karara itiraz etti.

CAF Temyiz Komitesi, final maçının Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra, Afrika Uluslar Kupası talimatnamesinin 82. ve 84. maddelerine dayanarak Senegal'i finalden çekilmiş saymış ve sonucu resmi olarak Fas Milli Takımı'nın 3-0 galibiyeti şeklinde kabul etmişti.

18 Ocak finalinde ne oldu?

Geçtiğimiz 18 Ocak'ta Rabat Stadı'nda oynanan Afrika Uluslar Kupası finali, Senegal Milli Takımı'nın bir kısım oyuncusunun bir hakem kararını protesto etmek amacıyla geçici olarak sahayı terk etmesinin ardından kaotik bir sonla noktalandı.

Kriz, Senegal'in bir golünün iptal edilmesinin ardından, hakemin ikinci yarının uzatma dakikalarında Fas lehine bir penaltı kararı vermesiyle patlak verdi. Bu karar, sahanın içinde protesto ve kargaşa haline yol açtı.

Kafa karışıklığı yaklaşık 15 dakika sürdü, ardından Senegal oyuncuları sahaya geri döndü. Bu sırada kargaşa tribünlere de sıçradı; bazı Senegalli taraftarlar sahaya cisimler fırlattı ve sahaya girmeye çalıştı.

Bu olayların ortasında, Faslı İbrahim Diaz krize neden olan penaltıyı kaçırdı. Ardından Pape Gueye, uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle maçı Senegal lehine sonuçlandırdı.

Spor tahkim mahkemesi oturumunu kim yönetiyor?

Davanın önemi göz önünde bulundurularak, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi dosyayı incelemek üzere üç hakemden yardım aldı.

Oturuma Fransız Profesör Gerald Simon başkanlık ediyor; kendisine İtalyan Profesör Luigi Fumagalli ve İtalyan Ulrich Haas yardımcı oluyor.

Davanın tarafları, işlemlerin Fransızca yürütülmesi konusunda anlaştı.

Mahkeme kararını aynı gün verecek mi?

Oturum, perşembe sabahı İsviçre saatiyle 09.30'da (Mekke saatiyle 10.30, Rabat saatiyle 07.30) başlıyor ve davadaki tartışmaların seyrine göre, en iyi ihtimalle İsviçre saatiyle öğleden sonra dörtten (Mekke saatiyle 05.00, Rabat saatiyle 02.00) önce bitmemek üzere birkaç saat sürmesi bekleniyor.

Ancak karar aynı gün açıklanmayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, davanın çözüme kavuşmasının nihai kararın açıklanmasından önce birkaç gün, hatta birkaç hafta süreceğini belirtmişti.

Ayrıca oturum kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek; davanın taraflarının içeride olup bitenlerin ayrıntılarını açıklaması resmi olarak yasaklandı.

Kamuoyuna açık tek müdahalenin, yalnızca oturumun başladığını duyurmakla yetinecek olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Genel Müdürü tarafından yapılması bekleniyor. Bu arada tüm taraflar hızlı bir karara ulaşılmasını umuyor.

Davanın tarafları kim?

Dava 3 ana tarafı kapsıyor: Senegal Futbol Federasyonu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ve Afrika Futbol Konfederasyonu.

CAF Temyiz Komitesi'nin kararına itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuran taraf Senegal Federasyonu'ydu.

Ancak yarınki oturum davanın başlangıcı değil; onu, taraflar arasında karşılıklı yürütülen uzun bir yazışma ve hukuki tebligat dönemi önceledi.

Fas oturuma nasıl hazırlandı?

Fas Futbol Federasyonu, spor tahkim mahkemesi oturumuna hazırlık için dosyayı yerli ve uluslararası bir grup avukata emanet etti.

Fas Federasyonu'ndaki hava, davanın artık final sonrasında gördüğü ilgiyi görmediğine ve oturum hazırlığının doğal bir şekilde, önemi abartılmadan yürütüldüğüne işaret ediyor.

Diğer kaynaklara göre ise Fas'ı temsil eden hukuk ekibi, oturum sırasında sunulacak çok sayıda belge ve savunma içeren bir dosya hazırladı; taraflar arasında güçlü tartışmalar beklenirken.

Buna rağmen Fas içindeki genel eğilim, mahkeme oturumunu istisnai bir olay olarak ele almamak yönünde.

Senegal nasıl hazırlandı?

Diğer tarafta ise Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Konfederasyonu Disiplin Komitesi'nin kararının ardından gelen ilk haftalarda medya sahnesinde güçlü bir şekilde yer aldı.

Yetkilileri medya röportajları gerçekleştirdi, ayrıca CAF Temyiz Komitesi'nin aldığı karara itirazlarını ön plana çıkarmak amacıyla Dakar ve Paris'te büyük basın toplantıları düzenledi.

Ancak haftalarca süren yoğun medya varlığının ardından Senegal Federasyonu'nun görevlendirdiği hukuk ekibi dosyayı üstlendi ve geçtiğimiz mart ayında alınan Temyiz Komitesi kararını düşürmek amacıyla hukuki boyuta odaklanıldı.

O zamandan beri Senegal Federasyonu yetkilileri dava hakkında alenen konuşmaktan kaçındı.

Federasyon, CAF kararını "idari gasp" olarak nitelendirmiş, ayrıca Afrika Konfederasyonu'na baskı yapma girişimi olarak değerlendirilen bir hamleyle 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı bir süre elinde tutmuştu.

Mahkeme hangi kararları verebilir?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin bu davada birkaç seçeneği bulunuyor.

Afrika Konfederasyonu Temyiz Komitesi'nin kararını onaylayabilir ve böylece Fas'ın 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu teyit edebilir.

Buna karşılık mahkeme, geçtiğimiz mart ayındaki kararı iptal edebilir; bunu ister unvanı Senegal'e vererek, ister davayı yeniden incelenmesi için önceki mercie geri göndererek, isterse maçta yaşanan olgular ışığında uygun gördüğü başka bir karar vererek yapabilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, davayı yeniden incelemek için tam yetkiye sahip.

Spor tahkim mahkemesinin kararına itiraz edilebilir mi?

Taraflardan birinin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin vereceği karardan memnun olmaması halinde, İsviçre'deki en yüksek yargı mercii olarak İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurabilir.

Ancak Federal Mahkeme'nin CAS kararlarını iptal etme yetkileri belirli durumlarla sınırlı kalıyor; bunlar arasında hakem atanmasında veya tahkim heyetinin oluşturulmasında bir aksaklık bulunması ya da heyetin yetkisini usulsüz bir şekilde kabul etmesi veya reddetmesi yer alıyor.

Ayrıca, tahkim heyetinin kendisine sunulan talepleri aşması, bunlardan birini karara bağlamaması, taraflar arasındaki eşitlik ilkesinin veya çekişmeli yargılama ilkesini gözeten işlemler çerçevesinde dinlenilme haklarının ihlal edilmesi, ya da kararın kamu düzeniyle çelişmesi halinde itiraz edilebilir.

Davanın can alıcı noktası ne?

Fransız RMC kanalının yayımladığı bir rapora göre, davanın en önemli eksenlerinden birini final maçının bizzat hakem kararı oluşturuyor gibi görünüyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin çalışmalarına vâkıf bir kısım takipçi ve uzman, finali yöneten Kongolu hakemin kararının dosyada temel bir nokta teşkil ettiği görüşünde.

Hakem, maçta yaşanan olaylar sırasında oyunun yeniden başlamasına izin vermiş, ardından bitiş düdüğünü çalarak maçın sonucunu kabul etmişti.

Başka bir deyişle, maçın sonucu, finalin son dakikalarını çevreleyen olaylara rağmen hakem tarafından resmi olarak kabul edildi.

Bu noktanın, özellikle maçın akışının ne ölçüde sağlıklı olduğu ve saha içinde alınan kararların doğurduğu hukuki sonuçlarla ilgili olarak, mahkeme oturumu sırasındaki tartışmalarda geniş bir yer kaplaması bekleniyor.

Yarınki oturumun ardından, davanın iki tarafının da beklediği sorunun yanıtı karar çıkana kadar askıda kalacak: 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın meşru şampiyonu kim; Fas mı, Senegal mi?