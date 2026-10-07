Tüm gözler yarın perşembe günü İsviçre'nin Lozan şehrine çevrilecek. Burada Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin Fas ile Senegal arasındaki davayı görüşmek üzere oturumuna başlayacak. Tartışmalı olaylara sahne olan maçın üzerinden aylar geçmesine rağmen dosya hâlâ açık durumda.

Yarınki oturum, Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Temyiz Komitesi'nin kararına yaptığı itiraz dolayısıyla iki taraf için de büyük önem taşıyor. Söz konusu karar, Senegal'i turnuva şampiyonluğundan mahrum bırakmış ve 2026 Mart'ından itibaren galibiyeti Fas'a vermişti.

CAF Temyiz Komitesi, final maçının Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanmasından 3 ay sonra, Afrika Uluslar Kupası tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayanarak Senegal'i finalden çekilmiş saymaya ve sonucu Fas Milli Takımı'nın 3-0 galibiyetiyle resmen onaylamaya karar vermişti.

18 Ocak finalinde ne oldu?

Geçtiğimiz 18 Ocak'ta Rabat Stadı'nda oynanan Afrika Uluslar Kupası finali, Senegal Milli Takımı'nın bazı oyuncularının bir hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı geçici olarak terk etmesinin ardından kaotik bir şekilde sona erdi.

Kriz, Senegal'in bir golünün iptal edilmesinin ardından, hakemin ikinci yarının uzatma dakikalarında Fas lehine penaltı kararı vermesiyle patlak verdi; bu karar sahada protesto ve kargaşa durumuna yol açtı.

Karmaşa hâli yaklaşık 15 dakika sürdü; ardından Senegal oyuncuları sahaya geri döndü. Bu sırada kargaşa tribünlere de sıçradı; bazı Senegalli taraftarlar sahaya cisimler fırlattı ve sahaya girmeye çalıştı.

Bu olayların ortasında Faslı Brahim Diaz, krize yol açan penaltıyı kaçırdı; ardından Pape Gueye uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydederek maçı Senegal lehine sonuçlandırdı.

Spor tahkim mahkemesi oturumunu kim yönetiyor?

Davanın önemi dolayısıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, dosyayı incelemek üzere üç hakeme başvurdu.

Oturuma Fransız Profesör Gérald Simon başkanlık edecek; kendisine İtalyan Profesör Luigi Fumagalli ve Alman Profesör Ulrich Haas eşlik edecek.

Davanın tarafları, işlemlerin Fransızca yürütülmesi konusunda anlaştı.

Mahkeme kararını aynı gün açıklayacak mı?

Oturum perşembe sabahı İsviçre saatiyle 09.30'da (Mekke-i Mükerreme saatiyle 10.30, Rabat saatiyle 07.30) başlayacak ve birkaç saat sürmesi bekleniyor. Davadaki tartışmaların seyrine bağlı olarak, en iyi ihtimalle İsviçre saatiyle 16.00'dan (Mekke-i Mükerreme saatiyle 17.00, Rabat saatiyle 14.00) önce sona ermesi beklenmiyor.

Ancak karar aynı gün açıklanmayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, davanın karara bağlanmasının nihai kararın açıklanmasından önce birkaç gün, hatta birkaç hafta süreceğini açıklamıştı.

Ayrıca oturum kapalı kapılar ardında yapılacak; davanın taraflarının içeride olup bitenlerin ayrıntılarını açıklaması resmen yasaklandı.

Tek alenî müdahalenin, oturumun başladığını duyurmakla yetinecek olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi genel müdürü tarafından yapılması bekleniyor; tüm taraflar ise hızlı bir karara ulaşmayı umuyor.

Davanın tarafları kimler?

Dava 3 ana tarafı kapsıyor: Senegal Futbol Federasyonu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ve Afrika Futbol Konfederasyonu.

CAF Temyiz Komitesi'nin kararına itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuran taraf, Senegal Federasyonu olmuştu.

Ancak yarınki oturum davanın başlangıcı değil; onu, taraflar arasında karşılıklı olarak alınıp verilen yazışmalar ve hukuki dilekçelerle geçen uzun bir dönem önceledi.

Fas oturuma nasıl hazırlandı?

Fas Futbol Federasyonu, spor tahkim mahkemesi oturumuna hazırlık amacıyla dosyayı yerli ve uluslararası bir grup avukata emanet etti.

Fas Federasyonu içindeki hava, davanın artık finalin hemen ardından gördüğü ilginin aynısını görmediğini ve oturuma hazırlığın doğal bir şekilde, önemi abartılmadan yapıldığını gösteriyor.

Diğer kaynaklara göre ise Fas'ı temsil eden hukuk ekibi, oturum sırasında sunulacak çok sayıda belge ve savunma içeren bir dosya hazırladı; taraflar arasında sert tartışmalar yaşanması bekleniyor.

Buna rağmen Fas içindeki genel eğilim, mahkeme oturumunu istisnai bir olay olarak ele almamak yönünde.

Senegal nasıl hazırlandı?

Diğer tarafta Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu Disiplin Komitesi'nin kararının ardından gelen ilk haftalarda medya sahnesinde güçlü bir şekilde yer aldı.

Yetkilileri medya röportajları gerçekleştirdi, ayrıca CAF Temyiz Komitesi'nin verdiği karara yönelik itirazlarını ön plana çıkarma çabasıyla Dakar ve Paris'te büyük basın toplantıları düzenledi.

Ancak yoğun medya varlığıyla geçen haftaların ardından, Senegal Federasyonu tarafından görevlendirilen hukuk ekibi dosyayı devraldı ve geçtiğimiz Mart'ta çıkan Temyiz Komitesi kararını iptal ettirmek amacıyla hukuki boyuta odaklanıldı.

O zamandan beri Senegal Federasyonu yetkilileri dava hakkında alenen konuşmaktan kaçındı.

Federasyon, CAF'ın kararını "idari gasp" olarak nitelendirmiş, ayrıca Afrika Konfederasyonu üzerinde baskı kurma girişimi olarak değerlendirilen bir adımla 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı bir süre elinde tutmuştu.

Mahkeme hangi kararları verebilir?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi bu davada çeşitli seçeneklere sahip.

Afrika Konfederasyonu Temyiz Komitesi'nin kararını onaylayabilir, böylece Fas'ın 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kesinleştirebilir.

Buna karşılık mahkeme, geçtiğimiz Mart'ta çıkan kararı iptal edebilir; bunu ister şampiyonluğu Senegal'e vererek, ister davayı yeniden incelenmek üzere önceki merciye iade ederek, isterse maçta yaşanan olgular ışığında uygun gördüğü başka bir karar vererek yapabilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, davayı yeniden değerlendirme konusunda tam yetkiye sahip.

Spor tahkim mahkemesinin kararına itiraz edilebilir mi?

Taraflardan birinin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin vereceği karardan memnun olmaması hâlinde, İsviçre'nin en üst yargı mercii olarak İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurabilir.

Ancak Federal Mahkeme'nin CAS kararlarını iptal etme yetkileri belirli durumlarla sınırlı kalıyor; bunlar arasında hakemin atanmasında veya tahkim heyetinin oluşturulmasında bir aksaklık bulunması ya da heyetin kendi yetki alanını hatalı biçimde kabul ya da reddetmesi yer alıyor.

Ayrıca tahkim heyetinin kendisine sunulan talepleri aşması, bunlardan birini karara bağlamaması, taraflar arasındaki eşitlik ilkesinin ya da yüzleşme ilkesini gözeten işlemler çerçevesinde dinlenilme haklarının ihlal edilmesi veya kararın kamu düzeniyle çelişmesi hâlinde de itiraz edilebilir.

Davanın can alıcı noktası nedir?

Fransız RMC kanalının yayımladığı rapora göre, davanın en önemli eksenlerinden biri bizzat final maçının hakem kararı gibi görünüyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin çalışmalarına vâkıf bir dizi takipçi ve uzman, finali yöneten Kongolu hakemin kararının dosyada temel bir nokta oluşturduğu görüşünde.

Hakem, maçta yaşanan olaylar sırasında oyunun yeniden başlamasına izin vermiş, ardından bitiş düdüğünü çalıp maçın sonucunu onaylamıştı.

Bir başka deyişle, finalin son dakikalarını çevreleyen olaylara rağmen maçın sonucu hakem tarafından resmen onaylandı.

Bu noktanın, özellikle maçın seyrinin kurallara uygunluğu ve sahada alınan kararlardan doğan hukuki sonuçlar bakımından, mahkeme oturumundaki tartışmalarda geniş bir yer kaplaması bekleniyor.

Yarınki oturumun ardından, davanın iki tarafının beklediği sorunun yanıtı karar açıklanana dek askıda kalacak: 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın meşru şampiyonu kim; Fas mı, Senegal mi?