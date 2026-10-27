Lamine Yamal'ın amcası, Ballon d'Or ödülünün Barcelona'nın kanat oyuncusu yerine Harry Kane'e verilmesini kamuoyu önünde eleştirdi. Tartışma yaratan bir iddiada bulunarak gerçek futbolseverlerin Bayern Münih ve İngiltere'nin forvetini değil, özellikle yeğenini izlemek için para ödediğini söyledi.

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Kane en büyük bireysel ödülü kazandı

Kane, pazartesi akşamı Londra'daki Palladium Theatre'da tarihe geçti. Bayern'in forveti, Michael Owen'ın 2001'de bu ödülü kazanmasından bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oldu. Prestijli ödülün sahibi, Brezilyalı efsane Ronaldo kazananın Kane olduğunu açıklayana kadar büyük bir gizlilikle saklandı.

Real Madrid ve Fransa'nın forveti Kylian Mbappe ikinci sırada yer aldı. Barcelona'nın kanat oyuncusu Yamal ise üçüncü oldu. Kane kupayı alırken 19 yaşındaki oyuncunun üzüntüsü yüzünden okunuyordu. İspanyol millî futbolcu yine de Yılın Genç Yeteneği ödülünü üst üste üçüncü kez kazandı.

Yamal'ın amcasından Kane hakkında sert sözler

Nihai oylama sonuçları Yamal'ın ailesinin tepkisini çekti. El Larguero'ya konuşan amcası Abdul Abdellaoui, Yamal'a haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirterek büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Abdellaoui, Barcelona yıldızının ilk Ballon d'Or ödülünün elinden alındığını savundu.

Abdul, "Yeğenim harikaydı, dünyanın en iyi oyuncusuydu, bunu herkes biliyor," dedi. "Futbolu seviyorsanız Harry Kane'i değil, Lamine'i izlemeye gidersiniz. Harry Kane harika bir golcü ama sahada parlayan en iyi oyuncu Lamine."

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Yaş, oylamada önemli bir etken oldu

Yamal, hem kulübü hem de ülkesi adına olağanüstü bir yıl geçirdi. Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olduktan sonra yazın İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde başrol oynadı. Bu büyük kupalara rağmen Abdul, yeğeninin yalnızca genç olduğu için göz ardı edildiğine inanıyor. Ona göre oy kullananlar bunun yerine tecrübeli İngiltere kaptanını ödüllendirmeyi tercih etti.

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Abdul, "Lamine genç olduğu için hep 'Daha zamanı var, 19 yaşında' diyorlar ve bu yüzden ödülü ona vermiyorlar," diye açıkladı. "Harry'nin futbol oynayacağı sadece üç günü kalmış; 'Hadi, ödülü ona verelim' diyorlar. O [Yamal] Dünya Kupası'nı, La Liga'yı, Süper Kupa'yı kazandı, çok iyi oynuyor."

Gözler gelecekteki Ballon d'Or başarısında

Ödül töreninin hemen ardından yaşadığı hayal kırıklığı Yamal için ağır olsa da yükselişi çarpıcı bir hızla sürüyor. Gelecek vadeden kariyerinin bir noktasında en büyük ödülü kazanması yaygın biçimde bekleniyor.

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Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, hayal kırıklığını artık kulüp futbolundaki performansına yansıtacak. Daha fazla kupa kazanmaya odaklanırken Kane'e kaybetmenin üzüntüsünün uzun sürmemesi bekleniyor.