Herkes düştü, İttihad ayakta kaldı: Roshn Ligi'nde istisnai bir rakam

Ittihad, Roshn Ligi'nin ilk yedi haftasını sezonun başından bu yana mağlubiyet almayan tek takım olarak tamamladı ve puan cetvelinin zirvesindeki Hilal'in yalnızca bir puan gerisinde yer alarak şampiyonluk mücadelesinin içinde güçlü bir şekilde kendine yer buldu.

Ittihad, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve yedi maçta beş galibiyet ile iki beraberlik elde ederek 17 puan topladı; böylece yedinci haftanın sonuna kadar mağlubiyetsiz sicilini korudu.

Takım, yedi maçında 12 gol kaydederken kalesinde altı kez gol gördü. Böylece hücum gücü ile savunma sağlamlığı arasında denge kurma becerisini kanıtladı ve sezonun ilk aşamasından turnuvanın en dikkat çekici sicillerinden biriyle çıktı.

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Hayatta kalan tek takım Ittihad

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığına göre, Ittihad'ın sicili, sezonun ilk haftalarında kendisiyle birlikte mağlubiyetsizlik özelliğini paylaşan tüm takımların düşmesiyle daha da büyük bir önem kazandı.

Bu sicilin ilk kurbanının sahibi bizzat Ittihad oldu; Nassr'a ilk mağlubiyetini tattırarak sonuncuyu mağlup olmayan takımlar listesinden çıkardı. Ardından Hilal, Neom karşısında ilk yenilgisini aldı, sonra da sıra yedinci haftada Riyad'a karşı düşen Khaleej'e geldi.

Böylece Ittihad, Suudi Ligi'nde ilk yedi haftayı mağlubiyetsiz tamamlayan tek takım olarak öne çıktı; bu da takımın sezon başından bu yana yaşadığı istikrarın düzeyini yansıtan bir gösterge oldu.

Ittihad'ın elde ettiği rakamın önemi yalnızca mağlubiyetsiz sicilini korumakla sınırlı değil; takım, milli araya 17 puanla ikinci sırada girerken, 18 puanla lider olan Hilal'in yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.

Aynı zamanda Ittihad, her biri 16 puan toplayan Nassr ve Kadisiye'nin önünde yer alarak zirve mücadelesindeki güçlü varlığını kanıtladı ve önümüzdeki haftalarda Hilal üzerindeki baskıyı sürdürmenin en önde gelen adaylarından biri olarak kendini konumlandırdı.

Bu durum, özellikle liderle arasındaki farkın yalnızca bir puan olması nedeniyle, müsabakaların yeniden başlamasından önce takıma önemli bir moral desteği sağlıyor; bu da Hilal'in herhangi bir puan kaybının ya da Ittihad'ın yeni bir galibiyetinin zirvenin görünümünü değiştirebilmesini mümkün kılıyor.

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Hesapları yeniden gözden geçirmek için bir ara

Milli ara, Ittihad'ın teknik heyetine takımın kağıtlarını yeniden düzenlemesi ve müsabakalara ekim ayında dönmeden önce bazı detaylar üzerinde çalışması için önemli bir fırsat sunuyor; öyle ki bu ay boyunca takımı yoğun bir maç serisi bekliyor.

Ittihad'ın önündeki en büyük meydan okuma, ilk yedi haftada gösterdiği istikrarı ve tempoyu korumak olacak; çünkü puan toplamayı sürdürmek, güçlü başlangıcı gerçek ve uzun soluklu bir lig şampiyonluğu mücadelesine dönüştürmenin en önemli etkeni olacak.

Yedi hafta sonunda Ittihad, turnuvada mağlubiyetin tadını hiç almamış tek takım haline geldi; zirveyle arasında ise yalnızca bir puan var. Bu da sezon başında kendisine önemli bir avantaj sağlayan istikrarı korumak şartıyla, Hilal üzerindeki baskıyı sürdürmesi için önünde net bir fırsat bulunduğu anlamına geliyor.