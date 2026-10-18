Sevilla'nın oyuncusu Juan Iglesias, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile bugün pazar günü Santiago Bernabeu'da bir kez daha karşı karşıya gelmeyecek; çünkü Brezilyalı futbolcu La Liga Birliği tarafından 4 maç men cezası aldı.

La Liga Birliği, geçtiğimiz çarşamba günü Vinicius Junior'a 4 maç men cezası verdiğini açıkladı. Cezanın gerekçesi, La Liga'da oynanan son maçta Villarreal oyuncusu Nathan Salibá'nın saçını çekmesi ve bunun sonucunda kırmızı kart görmesiydi.

Ancak "AS" gazetesi, bir yıl önce, tam olarak 19 Ekim 2025'te, Sevilla'nın şu anki oyuncusu Getafe forması giyerken yaşanan ve geniş yankı bulan gergin karşılaşmayı hatırlattı.

Olay, Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandığı maçta Coliseum Stadı'nda yaşandı. Oyuncular arasındaki sert sözlü atışmaların ardından "Movistar+" kameraları, Iglesias'ın Brezilyalı futbolcuya şu sözleri söylediğini yakaladı: "İşte bu yüzden herkes senden nefret ediyor. Takım arkadaşlarından bir şeyler öğren."

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Madrid gazetesi ayrıca, dönemin Getafe oyuncusunun mikst alanda yaptığı açıklamaları da aktardı: "Futbolda birçok olay ve çatışma yaşanır. Bu, oyunun bir parçası, futbolun bir parçası, futbolcuların bir parçasıdır ve her zaman sahanın içinde kalır."

Şöyle devam etti: "Ancak göz yumulamayacak şeyler de var. Takım arkadaşlarından ona saygıyı öğretmelerini istedim. Rakibe saygı gösterilmeli, diğerlerine saygı gösterilmeli. Saygı gösterilmediğinde ise bu tür problemler çıkıyor ve bunu kimse sevmiyor."







