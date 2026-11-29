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Lazio, Serie A'nın zirvesindeki yerini koruyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso fırsatı değerlendirip eleştirmenlerine laf attı. Oyuncusu Davide Frattesi ise esprili bir görselle şaşırttı.

Davide Frattesi, Instagram'daki son hikâyesini tüm Lazio taraftarlarına göstermek için hemen telefonuna uzandı. Fotomontajda kahverengi bir köpeğin başı ile orta saha oyuncusunun yüzü yer alıyor. İkisinin de gözleri kapalı ve son derece rahat görünüyorlar. Görselde ayrıca -5 sayısı ve üç nokta var.

Bu paylaşım, Lazio taraftarlarının bu sezonki hem memi hem de sloganı oldu. Kulüp, ağustos ayında ikinci lig ekibi Mantova karşısında kupadan utanç verici biçimde elendikten sonra küme düşme adayı olarak görülmüştü. Şimdi ise ligde kalmak için inatla puan topluyor.

Görselde “Cane Salvezza”, yani “kurtuluş köpeği” olarak bilinen karakter yer alıyor. Ligde kalmak için gereken puan sınırı genellikle 40 olarak kabul ediliyor. Lazio'nun 35 puanı var. Yani geriye yalnızca beş puan kaldı.

instagram

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13 maçta 11. galibiyet: Lazio olağanüstü bir sezon geçiriyor

Frattesi, “Kasım ayında -5'te olacağımızı gerçekten beklemiyorduk. Özellikle Mantova maçını düşününce bu sezon en cesur beklentileri bile aştı” dedi ve ekledi: “Toparlandık ve bu galibiyetler bize daha da fazla ivme kazandırıyor. Bu yüzden şimdi durmak istemiyoruz.”

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Cumartesi günü Torino karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, Lazio'yu bu yeni eşiğe taşıdı. Bu, takımın sezonun 13. lig maçındaki 11. galibiyetiydi. Diğer iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. 16 Ağustos'ta İtalya Kupası'nda Serie B ekibine karşı alınan yenilgi, Lazio'nun bu sezonki tek mağlubiyeti oldu.

Frattesi, kurtuluş köpeğini ilk kez ekim ayında paylaştı. Görünüşe göre rekor şampiyon Juventus deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin coşkusuyla 27 yaşındaki oyuncu, sayacı -21'e ayarladı. O zamandan beri her şey baş döndürücü bir hızla ilerliyor.

Getty Images

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Gennaro Gattuso'dan eleştirmenlerine gönderme

Frattesi'nin teknik direktörü ise şaşırtıcı olmayan biçimde bu kadar şakacı değil, daha doğrudan bir yaklaşım sergiliyor. Gennaro Gattuso, cumartesi günü eleştirmenlerine sert bir gönderme yapma havasındaydı.

Milan efsanesi, Gazzetta.it'e yaptığı açıklamada “Sezon başında söylenenleri unutmadım” dedi. “Herkes bu takımın görevin üstesinden gelemeyeceğini, benim de yetersiz bir teknik direktör olduğumu söyledi. Ligde kalmanın mümkün olan tek hedef olduğunu söylediler. Ama işte buradayız.”

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Lazio yolunda az çok ilerlemeyi sürdürse bile kurtuluş köpeği Noel'e kadar çoktan emekliye ayrılmış olacak. Takvimin bu yılında üç lig maçı daha var, üstelik hepsi zorlu. İlk olarak gelecek hafta sonu Atalanta'yı evinde ağırlayacak.

Bir hafta sonra ise yine olağanüstü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarla şehir derbisinde karşılaşacak. Güçlü yeni yükselen Frosinone, 18 Aralık'ta Lazio'yu ağırlayacak. Noel arifesinden iki gün önce de Milano'da çifte kupa sahibi Inter'e karşı İtalya Süper Kupası maçı oynanacak.