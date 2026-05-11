Kendisi hariç neredeyse tüm profesyonel futbolcuları (ve menajerlerini) çok daha zengin hale getiren bu adam, futbolu sonsuza dek değiştirmek gibi bir niyeti hiç yoktu. Jean-Marc Bosman isyankar olmak istemiyordu; kulübü RFC Liège’yi, Belçika Futbol Federasyonu’nu ve nihayetinde UEFA’yı Avrupa Adalet Divanı’na dava etmek gibi bir planı yoktu.

Bosman, bugün kendi deyimiyle futbola "harika bir şey" vermek istemiyordu. Ve her şeyden önce, bunun bedelini en ağır şekilde ödemek istemiyordu. "Hayatım kaos içindeydi," diyor ve aslında tam bir çöküş olan durumu böyle tanımlıyor: Alkol, borçlar, depresyon, aile içi şiddet davası ve sürekli para sıkıntısı. Bosman futbolu devrimcileştirdi, ama futbol onu artık istemiyordu. "Üzücü, ama başından beri beni ortadan kaldırmak istediler. Görmezden gelindim. Ama mevcut bir iktidar aygıtına saldırırsan bir bedel ödediğini anladım," diyor bugün.

Bosman o zamanlar adalet istemişti, evet, ama sadece kendisi için. O sadece futbol oynamaya devam etmek istemişti ve 1990 yazında Belçika birinci lig takımı RFC Liège ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransız ikinci lig takımı USL Dunkerque'ye transfer olmak istemişti.

Bosman o zamanlar 25 yaşındaydı; Standard Liège'de yetişmiş ve profesyonel futbola orada adım atmış, ortalama yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusuydu, ancak son iki yılda yerel rakibi RFC'de 1. Lig'de sadece 25 maça çıkabilmişti. Bosman, RFC'deki sözleşmesinin sona ermesinden memnundu; son aylar zorlu geçmişti. Bosman, teknik direktör ve yönetimle tartışmıştı; kulüp ona sözleşme uzatımı teklif etmişti, ancak aylık maaşı sadece 850 avro civarında tutmuştu - bu, orijinal maaşının sadece dörtte biri kadardı. 1990 yılından bahsediyoruz, ama Batı Avrupa'da birinci lig futbolcusu için 850 avro mu? Bu, o zamanlar bile oldukça gülünçtü; o dönemde Belçika'da bir fabrika işçisi yaklaşık 1000 avro kazanıyordu. Dunkerque'den gelen teklif tam da zamanında gelmişti; ikinci ligde olsa da, Belçika'dan daha büyük bir futbol ülkesi olan Fransa'daydı. Ayrıca, memleketinin sınırına çok yakın bir şehirde oynayabilecekti. Bosman gibi bir oyuncu için sağlam bir teklifti.

O zamanki kulübü, Jean-Marc Bosman için devasa bir transfer ücreti talep etti

Tek sorun şuydu: RFC Liège, Bosman'ı öylece bırakmak istemiyordu ve 10 numaralı oyuncusu için 600.000 ile 800.000 avro arasında bir transfer ücreti talep ediyordu. Unutmayın: Sözleşmesi sona ermiş ve kendisine Belçika'daki asgari ücret üzerinden yeni bir sözleşme teklif edilmiş bir oyuncu için.

Dunkirk bu kadar yüksek bir ücret ödemek istemedi ya da ödeyemedi; Liège ise transferi engelledi. Ve Bosman bir isyancı oldu. Profesyonel statüsünden vazgeçti, yeniden amatör statüsüne geçti ve böylece Liège'den ayrılabildi. Formunu korumak için önce bir Fransız beşinci lig takımına, bir yıl sonra da Hint Okyanusu'ndaki bir Fransız adası olan La Réunion'daki bir birinci lig takımına katıldı. Ancak Bosman, her şeyden önce eski kulübünü ve Belçika Futbol Federasyonu'nu tazminat davası açtı.

Spor açısından Bosman'ın transferleri pek de kayda değer değildi, La Reunion'da mutlu olamadı ve 1992'de Belçika'ya döndüğünde hiçbir kulüp onu kadrosuna almak istemedi. İşsizlik maaşı başvurusunda bulundu, ancak reddedildi. Bu yıllarda eski profesyonel futbolcu, bir süreliğine ailesinin evinin garajında yaşadı.





Bosman kararı, futbolu "öncesi" ve "sonrası" olarak ikiye ayırdı

Mahkemede işler daha iyi gitti. 1990'da Belçika'daki mahkemeler, Dunkerque'ye transferinin transfer ücreti gerektirmemesi gerektiğine karar verdi. Ancak kulüp ve futbol federasyonu bu kararlara itiraz etti; UEFA'ya göre, normal mahkemeler futbol konusunda yetkili değildi; federasyon, futbol konusunda sadece futbolun karar verebileceğini ısrarla savundu. Ancak futbol, AB'yi hesaba katmamıştı: Belçika yargısı ve Bosman, Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Profesyonel futbolcuların da AB'de geçerli olan iş yeri seçme özgürlüğünden yararlanabilmesi için bir ilke kararı alınmasını istiyorlardı.

Futbol kulüpleri ve federasyonlar öfkelenerek futbolun sonunun geldiğini haykırdılar; dönemin UEFA Başkanı Lennart Johansson, "Avrupa Birliği kulüp futbolunu yok etmeye çalışıyor" diye haykırırken, daha sonra FIFA Başkanı olacak olan Sepp Blatter —o zamanlar henüz FIFA Genel Sekreteri idi— haklarından mahrum bırakılanların kurtarıcısı rolünü üstlenmeye çalıştı: "Zenginlerin daha da zenginleşmesine izin verip, buna karşı sesimizi çıkarmamalı mıyız?"

Ancak hiçbir şeyin faydası olmadı: Aralık 1995'te, futbolu bir "öncesi" ve "sonrası"na ayıran karar verildi.

Bosman Kararı'ndan önce oyuncular birer çalışan değildi; adeta serf gibiydiler ve fiilen kulüplerine aitti. Oyuncular, mevcut kulüpleri izin verdiği takdirde kulüp değiştirebiliyordu – sözleşmeleri bu kulüpte sona ermiş olsa bile. Bosman Kararı'ndan sonra ise oyuncular, sözleşmelerinin sona ermesinden sonra istediklerini yapabilmeye başladılar. Oyuncular kulüpleri avuçlarının içinde tutuyordu: Kulüpler sözleşmeleri mümkün olduğunca erken uzatmaya çalışmak zorundaydı, ancak bunun bir bedeli vardı: Oyuncuların maaşları bir anda patladı.

Önceden sözleşmeler sona erdiğinde transfer ücretleri de ödeniyordu, ancak bundan sonra sözleşmesi olmayan profesyonel oyuncular transfer ücreti ödemeden transfer olabiliyordu ve genellikle yeni kulüplerinden imza parası talep ediyorlardı.

Önceden kulüpler, bir oyuncunun ne kadar pahalı olacağına ve ne kadar para kazanacağına az çok kendi başlarına karar verebiliyorlardı. Sonrasında ise oyuncular her şeyden önce giderek daha pahalı hale geldi.

Bosman kararı öncesinde profesyoneller asgari ücretle oynuyordu, kararın ardından ise en üst liglerdeki ortalama yetenekli profesyoneller bile milyonerler haline geldi.

Daha önce bir kulüpte sadece sınırlı sayıda yabancı oyuncu oynayabilirdi; 1990'ların başında çoğu Avrupa liginde bu sayı üçtü. Bundan sonra, en azından AB'den gelen profesyonel oyuncular için ve daha sonra tüm UEFA tarihinde bu durum değişti; 26 Aralık 1999'da Premier Lig'de Chelsea FC, üst liglerde ilk kez tamamen yabancı profesyonel oyunculardan oluşan bir takım olarak sahaya çıktı.

Jean-Marc Bosman o dönemde "bir dondurma bile alamıyordu"

O dönem Chelsea'nin teknik direktörü, bir yıl önce oyuncu-koç olarak Chelsea'yi Kupa Galipleri Kupası'nda zafere taşıyan İtalyan Gianluca Vialli'ydi. Bu arada Vialli, Bosman kararından önce en pahalı futbolcuydu: Juventus, 1992 yılında genç forvet için Sampdoria'ya 17 milyon euro transfer ücreti ödemişti. Bosman kararından bir buçuk yıl sonra Inter Milan, Ronaldo için FC Barcelona'ya 26,5 milyon euro ödedi; 20 yıl sonra ise PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon euro, tüm sınırları aştı.

Bosman kararı çok sayıda profesyonel futbolcuyu çok daha zengin hale getirdi ve futboldaki güç dengesini oyuncuların lehine değiştirdi. Aynı zamanda, Blatter'in haklı çıkması durumunda, ilk 5 ligin hakimiyetini pekiştirdi: 1990'ların ilk yarısında, karar öncesinde Ballon d'Or'da ilk 10'a giren oyuncuların yüzde 80'inden biraz azı bu liglerde oynarken, Bosman kararından sonra Ballon d'Or'da öne çıkan oyuncuların yüzde 98'i İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya veya Fransa'da oynuyordu.

Jean-Marc Bosman ise tüm bunlardan hiçbir şey elde edemedi. "Herkes benden, mücadelemden faydalanıyor. Sadece ben, ben hiçbir şey elde edemedim," diyor Bosman. 1996'da o dönem Belçika İkinci Ligi'nde yer alan RSC Visé formasıyla yedi maça çıktı. 1999'da, davasının başlamasından dokuz yıl ve Bosman kararından dört yıl sonra, kariyerinin erken sona ermesi nedeniyle 780.000 avro tazminat aldı. Para kısa sürede bitti, bir ara "bir dondurma bile alamıyordu". Davası sayesinde zengin olan Frank Verlaat veya Marc Wilmots gibi bazı Belçikalı profesyonel futbolcular, Bosman'ın geçimini sağlamasına yardımcı olmak için bağışta bulundu. Bugün, oyuncular sendikası Fifpro'dan aylık bir yardım alıyor. En azından sendika onu unutmadı. "Herkes Bosman kuralını bilir, ama kimse bunun arkasındaki adamı tanımaz," diyor Bosman, "ben yüzü olmayan bir adamım."

İsteği dışında bir isyancı olan Bosman, bugün yine dava açar mıydı? “Futbol dünyasına harika bir şey verdim, ama hiçbir zaman takdir görmedim. En çok da bu beni incitti,” diyor Bosman, “yani hayır, bunu bir daha yapmazdım. Bunun için çok şey feda etmek zorunda kaldım.”