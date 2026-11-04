Diogo Dalot, Manchester United Old Trafford'da yaşanan ağır krizden çıkış yolu ararken takım arkadaşlarını kimsenin eleştirilerden muaf olmadığı konusunda uyardı. Portekizli savunmacı, beklentilerin yarattığı baskının yalnızca yoğun eleştiri altındaki teknik direktör Michael Carrick'in değil, kadrodaki her oyuncunun üzerinde olduğunu vurguladı.

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Carrick, Old Trafford'da görevini koruma mücadelesi veriyor

Manchester United kısa süre önce dokuz maçlık kötü bir galibiyet hasreti yaşadı. Bu süreçte Como ve Bournemouth karşısındaki son derece kötü performanslarının da yer aldığı üç maç üst üste kaybetti. Bournemouth'a evinde 3-0 yenilmesinin ardından kulüp yönetimi, yoğun eleştiri altındaki Carrick'e görevini kurtarması için bir şans vermeyi tercih etti.

Manchester United, Premier League puan tablosunda şaşırtıcı biçimde 17. sırada yer alıyor ve yalnızca averaj farkıyla düşme hattının üzerinde bulunuyor. Ancak salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki farklı yenik duruma düştükten sonra mücadeleyi 3-2 kazanarak kritik bir çıkış yolu buldu.

Manchester'da baskı artıyor

Dalot, oyuncuların eleştiri altındaki 45 yaşındaki teknik direktörlerinin arkasına saklanamayacağını vurguladı. Savunmacı, “Sadece teknik direktör değil, herkes baskı altında. Bu kulüp için maç kazanamadığınızda her an, her kişi, sürece dahil olan herkes baskı hisseder. Biz de bunu elbette hissettik çünkü yapmamız gerekenlerin yanına bile yaklaşamadık.

“Bu anlar gerçekten çok zor, yalan söylemeyeceğim. Ne yazık ki geçmişte buna benzer birkaç dönem yaşadım ve bundan çıkmamızın tek yolu maç kazanmak. Bence özgüven kazanmanın tek yolu bu,” dedi.

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United için olası bir dönüm noktası

Sezon boyunca yalnızca üçüncü galibiyetini almak, takım için çok ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı oldu. Dalot, Avrupa'daki bu etkileyici geri dönüşün ligdeki toparlanmayı başlatması gerektiğine inanıyor.

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“Böyle geceler gidişatı, hatta sezonları değiştirebilir. Bence bu galibiyet önümüzdeki maçlar için bize özgüven verecek,” dedi.

“Kulübün çevresindeki herkesin bunu önemsediğimizi ve durumu tersine çevirmek istediğimizi hissetmesi önemli. Özellikle ikinci 45 dakikada bunu gerçekten istediğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum.”

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Aston Villa pazar günü Old Trafford'a konuk olacak

Carrick, Roma galibiyetini “önemli bir gece” olarak nitelendirdi ancak takımını, Aston Villa bu hafta sonu Old Trafford'a geldiğinde bu başarının üzerine koymaları gerektiği konusunda şimdiden uyardı.

United'ın en üst ligde kalması çok küçük bir farka bağlıyken pazar günkü lig maçı kritik önem taşıyor. Evinde yeniden puan kaybetmesi, Avrupa'da yakaladığı ivmeyi anında yok edecek ve teknik direktörün uzun vadeli geleceğini bir kez daha tehlikeye atacak.