Real Madrid forveti Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, olağanüstü bir yaz tatilinin ardından önümüzdeki saatlerde İspanya'nın başkentine dönmeye hazırlanıyor. Tatiline ABD'nin Miami kentinde başlayan yıldız oyuncu, dün cumartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki memleketi Sao Goncalo'da arkadaşları ve ailesiyle birlikte düzenlediği göz kamaştırıcı bir veda partisiyle tatilini noktaladı.

Sosyal medya platformlarında geniş çapta paylaşılan fotoğraflar, 26 yaşındaki oyuncuyu partneri Virginia ile birlikte, Miami Heat basketbol takımının forması içinde, özellikle de efsane Dwyane Wade'in formasıyla, "her açıdan muhteşem" olarak nitelendirilen bir kutlama sırasında gösterdi.

Fotoğraflar, Brezilyalı yıldızın yüz hatlarındaki gözle görülür bir değişikliğe de dikkat çekti; çenesine daha fazla düzgünlük kazandıran estetik bir operasyon geçirdiği açıkça belli oluyordu.

Bu tatil, oyuncunun Samba Milli Takımı ile son Dünya Kupası'ndaki üstün performansının ardından geldi. Vinicius, 5 maçta 4 gol kaydederek dünyanın en önemli yıldızlarından biri olarak konumunu güçlendirdi ve piyasa değerini artırdı.

Ancak Madrid'e dönüş yalnızca dinlenmek için olmayacak; kraliyet kulübündeki geleceğini belirleyebilecek kritik müzakereler için de olacak. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, kendisini Valdebebas antrenman tesisinde bekliyor. Sportif direktör Jose Angel Sanchez ve kulüp başkanı Florentino Perez ise, Real'in en kısa sürede sonuçlandırmak istediği sözleşme yenileme dosyasını görüşmek üzere onu bekliyor.

Vinicius'un sözleşmesinin gelecek yaz sona ermeye yaklaşması, bu dosyaya en üst düzeyde önem kazandırıyor. Bu durum, kraliyet kulübü yönetimini üçüncüsü olmayan iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ya sözleşme yenilemesi konusunda hızlıca anlaşmaya varmak ya da bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemek için bu yaz onu satmak. Bu ise gözlemcilerin, müzakerelerin başarısız olması halinde göz ardı etmedikleri bir senaryo.

2018 yılında Flamengo'dan Real'e katılan Brezilyalı yıldızın kariyeri, Dünya Kupası'ndaki parlak performansı ve efsanevi kutlamalarla öne çıkan olağanüstü bir yazın ardından yeni ve kritik bir aşamaya giriyor. Önümüzdeki günler, İspanyol devi ile hikayesinin bir sonraki bölümünü ortaya çıkaracak.