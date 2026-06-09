Heracles'tan kovulan Bas Sibum, yakında Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden biriyle sözleşme imzalayacak

Peter Bosz, PSV'nin yeni yardımcı antrenörü olarak Bas Sibum'u kadrosuna katacak. Transfer muhabiri Mounir Boualin bu haberi Salı günü duyurdu.

43 yaşındaki Sibum, Eindhoven ekibinin teknik kadrosunda İbrahim Afellay'ın yerini alacak en güçlü adaylardan biri.

40 yaşındaki Afellay, Mayıs ayında PSV'de sadece beş ay kaldıktan sonra ayrılmıştı. Sibum, Bosz'un teknik ekibini yeniden tamamlayacak.

Boualin'e göre PSV ve Sibum arasındaki görüşmeler iyi bir uyum içinde ilerliyor. "Son ayrıntılar halledilirse, Sibum Bosz'un yeni sağ kolu olacak gibi görünüyor."

Sibum, 2023/2024 ve 2024/2025 sezonlarında Roda JC'nin baş antrenörüydü. Ardından, Drenthe doğumlu teknik adam, Eredivisie'deki Heracles'te şansını denedi.

Ancak Almelo'da işler geçen sezonun başında ters gitmeye başladı. Sibum, Ekim ayı sonunda görevinden alındı.